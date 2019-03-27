SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
Vivaldi 2.4 — обновление браузера с полной перенастройкой панелей 27.03.2019

Vivaldi 2.4 — обновление браузера с полной перенастройкой панелей

Выпущена новая версия Vivaldi — альтернативного браузера, отличающегося широчайшими возможностями настройки интерфейса и различных функций. Это довольно крупное обновление с набором важных улучшений.

Vivaldi — самый настраиваемый браузер. Интерфейс программы поддается значительной перенастройке, а ассортимент мелких удобств может показаться избыточным рядовому пользователю. Однако многие опытные пользователи любят браузер именно за широкие возможности «из коробки» и данное обновление им обязательно понравится. В этой версии реализована возможность перемещения навигационных и функциональных кнопок между главной панелью браузера и панелью состояния. То есть, можно переместить любую кнопку с верхней панели браузера на нижнюю или наоборот. К примеру, пользователь может отправить кнопку создания снимка экрана, которая традиционно расположена в строке состояния, к адресной строке, а кнопку перезагрузки страницы разместить внизу. Перемещение кнопок осуществляется простым перетаскиванием при зажатой клавише «Shift». Вкупе с широчайшими возможностями управления интерфейсом и скинами, это нововведение позволит пользователю еще лучше подстроить браузер под свои индивидуальные привычки.

Перемещение кнопок между панелями браузера
Перемещение кнопок между панелями браузера

Другим заметным нововведением Vivaldi 2.4 является возможность создания нескольких профилей, между которыми можно быстро переключаться. К примеру, можно создать один рабочий профиль, а второй для дома и развлечений — у каждого будут свои настройки, закладки, стартовая панель и прочие данные.

Несколько профилей
Несколько профилей

Еще одно небольшое улучшение этой версии касается закладок. В браузер добавлена возможность создавать закладку из группы открытых вкладок. Нужно выбрать несколько вкладок через комбинацию «Shift+Ctrl» и применить к ним массовое действие создания закладки — получится папка с группой закладок.

Закладка из группы вкладок
Закладка из группы вкладок

А еще в Vivaldi добавлен калькулятор. Он расположен в функции «Быстрые команды» («F2») и позволяет решать несложные расчеты. Достаточно ввести в строку быстрых команд уравнение и в ней же отобразится результат.

Калькулятор в быстрых командах
Калькулятор в быстрых командах

Это обновление включает еще целый набор менее заметных мелочей, которые в основном направленны на группировку вкладок. Также исправлено 42 ошибки в работе браузера.

Скачать Vivaldi 2.4 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 50.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi 2.4 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 51.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi 2.4 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 54.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Vivaldi 2.4 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 53.8 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Firefox Lockbox — первая версия менеджера паролей для Android

Firefox Lockbox — первая версия менеджера паролей для Android

Skype 8.42 — обновление с улучшениями для групповых звонков

Skype 8.42 — обновление с улучшениями для групповых звонков

Comodo Internet Security 2019 — обновление бесплатного комплексного антивируса

Comodo Internet Security 2019 — обновление бесплатного комплексного антивируса

В сеть попала тестовая версия Microsoft Edge на основе Chromium

В сеть попала тестовая версия Microsoft Edge на основе Chromium

Обновление Telegram с новыми настройками конфиденциальности

Обновление Telegram с новыми настройками конфиденциальности

Firefox Send для Android — мобильный клиент сервиса обмена файлами

Firefox Send для Android — мобильный клиент сервиса обмена файлами

Яндекс.Браузер

Обновление Яндекс.Браузера. С гибернацией вкладок

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Firefox Lockbox — первая версия менеджера паролей для Android

Skype 8.42 — обновление с улучшениями для групповых звонков

Comodo Internet Security 2019 — обновление бесплатного комплексного антивируса

В сеть попала тестовая версия Microsoft Edge на основе Chromium

Обновление Telegram с новыми настройками конфиденциальности

Firefox Send для Android — мобильный клиент сервиса обмена файлами

Firefox 67 Beta — с разными профилями для разных установок

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

Каперский

Касперский

CCleaner

CCleaner

Total Commander

Total Commander

WinRAR

WinRAR

AIDA64

AIDA64