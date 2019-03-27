Vivaldi 2.4 — обновление браузера с полной перенастройкой панелей

Выпущена новая версия Vivaldi — альтернативного браузера, отличающегося широчайшими возможностями настройки интерфейса и различных функций. Это довольно крупное обновление с набором важных улучшений.
Vivaldi — самый настраиваемый браузер. Интерфейс программы поддается значительной перенастройке, а ассортимент мелких удобств может показаться избыточным рядовому пользователю. Однако многие опытные пользователи любят браузер именно за широкие возможности «из коробки» и данное обновление им обязательно понравится. В этой версии реализована возможность перемещения навигационных и функциональных кнопок между главной панелью браузера и панелью состояния. То есть, можно переместить любую кнопку с верхней панели браузера на нижнюю или наоборот. К примеру, пользователь может отправить кнопку создания снимка экрана, которая традиционно расположена в строке состояния, к адресной строке, а кнопку перезагрузки страницы разместить внизу. Перемещение кнопок осуществляется простым перетаскиванием при зажатой клавише «Shift». Вкупе с широчайшими возможностями управления интерфейсом и скинами, это нововведение позволит пользователю еще лучше подстроить браузер под свои индивидуальные привычки.
Другим заметным нововведением Vivaldi 2.4 является возможность создания нескольких профилей, между которыми можно быстро переключаться. К примеру, можно создать один рабочий профиль, а второй для дома и развлечений — у каждого будут свои настройки, закладки, стартовая панель и прочие данные.
Еще одно небольшое улучшение этой версии касается закладок. В браузер добавлена возможность создавать закладку из группы открытых вкладок. Нужно выбрать несколько вкладок через комбинацию «Shift+Ctrl» и применить к ним массовое действие создания закладки — получится папка с группой закладок.
А еще в Vivaldi добавлен калькулятор. Он расположен в функции «Быстрые команды» («F2») и позволяет решать несложные расчеты. Достаточно ввести в строку быстрых команд уравнение и в ней же отобразится результат.
Это обновление включает еще целый набор менее заметных мелочей, которые в основном направленны на группировку вкладок. Также исправлено 42 ошибки в работе браузера.