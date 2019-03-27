Vivaldi 2.4 — обновление браузера с полной перенастройкой панелей

Выпущена новая версия Vivaldi — альтернативного браузера, отличающегося широчайшими возможностями настройки интерфейса и различных функций. Это довольно крупное обновление с набором важных улучшений.

Vivaldi — самый настраиваемый браузер. Интерфейс программы поддается значительной перенастройке, а ассортимент мелких удобств может показаться избыточным рядовому пользователю. Однако многие опытные пользователи любят браузер именно за широкие возможности «из коробки» и данное обновление им обязательно понравится. В этой версии реализована возможность перемещения навигационных и функциональных кнопок между главной панелью браузера и панелью состояния. То есть, можно переместить любую кнопку с верхней панели браузера на нижнюю или наоборот. К примеру, пользователь может отправить кнопку создания снимка экрана, которая традиционно расположена в строке состояния, к адресной строке, а кнопку перезагрузки страницы разместить внизу. Перемещение кнопок осуществляется простым перетаскиванием при зажатой клавише «Shift». Вкупе с широчайшими возможностями управления интерфейсом и скинами, это нововведение позволит пользователю еще лучше подстроить браузер под свои индивидуальные привычки.

Перемещение кнопок между панелями браузера

Другим заметным нововведением Vivaldi 2.4 является возможность создания нескольких профилей, между которыми можно быстро переключаться. К примеру, можно создать один рабочий профиль, а второй для дома и развлечений — у каждого будут свои настройки, закладки, стартовая панель и прочие данные.

Несколько профилей

Еще одно небольшое улучшение этой версии касается закладок. В браузер добавлена возможность создавать закладку из группы открытых вкладок. Нужно выбрать несколько вкладок через комбинацию «Shift+Ctrl» и применить к ним массовое действие создания закладки — получится папка с группой закладок.

Закладка из группы вкладок

А еще в Vivaldi добавлен калькулятор. Он расположен в функции «Быстрые команды» («F2») и позволяет решать несложные расчеты. Достаточно ввести в строку быстрых команд уравнение и в ней же отобразится результат.

Калькулятор в быстрых командах

Это обновление включает еще целый набор менее заметных мелочей, которые в основном направленны на группировку вкладок. Также исправлено 42 ошибки в работе браузера.