Firefox Lockbox — первая версия менеджера паролей для Android

Mozilla выпустила Firefox Lockbox для операционной системы Android (версия для iOS существовала и раньше).

Lockbox — это простой менеджер паролей для пользователей браузера Firefox; программа служит для быстрого и удобного доступа к сохраненным паролям. Подразумевается, что у пользователя есть масса учётных записей на различных интернет-сервисах, которые сохранены в менеджере паролей браузера и синхронизированы через аккаунт Firefox. Если пользователю где-то понадобятся его пароли, то он сможет получить к ним доступ с помощью данного приложения. Это максимально простой инструмент: главный экран отображает список всех учетных записей, каждая из которых содержит авторизационную информацию. Также приложение умеет заполнять формы авторизации в сторонних приложениях, поддерживающих такую функциональность.

Интерфейс Firefox Lockbox

Разработчики приводят простой пример, в котором пользователь пошел в гости, где затеяли просмотр сериалов на Netflix. Конечно же, забыв заветные авторизационные данные, ему придется проходить процедуру сброса пароля, но лучше просто иметь на телефоне Firefox Lockbox. Также новое приложение будет полезно из-за постоянного роста количества мобильных приложений всяких интернет-сервисов — если пользователь уже имеет в них учетные записи, то их проще всего получить через Firefox Lockbox.

В общем, это максимально простое приложение, не обладающее никакими дополнительными функциями. Наверняка, аудитория ожидает большего. К примеру, если у пользователя есть аккаунт Firefox, то он, скорее всего, синхронизирован с мобильной версией браузера, в которой и так есть возможность просмотра сохраненных паролей. Однако Firefox Lockbox будет явно удобнее и проще, чем копание в запрятанных дополнительных опциях мобильного браузера. Также нельзя сравнивать новинку с менеджерами паролей, которые более функциональны и совместимы со всеми браузерами. Нужно четко понимать, что это проект, выросший из эксперимента в рамках Test Pilot, и совсем не претендует на звание убийцы менеджеров паролей. Одним словом, это просто удобный инструмент, адресованный пользователям Firefox и больше никому.

И да, имея такую программу, необходимо ещё тщательнее заботиться о защите телефона, не допуская посторонних на расстояние пушечного выстрела. Если телефон, не защищённый паролем или другим способом, попадает с чужие руки хоть на минуту, то все пропало.