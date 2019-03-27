Skype 8.42 — обновление с улучшениями для групповых звонков

Компания Microsoft выпустила обновленную версию Skype. Разработчики продолжают активное внедрение новых особенностей и расширяют возможности базовых функций программы.

В ближайшее время можно ожидать несколько полезных усовершенствований, которые тестировались в рамках программы предварительной оценки (Skype Insider Program) в версии 8.42. На данный момент не все, что было в тестовой версии, доступно в вышедшем сегодня стабильном выпуске. Возможно, новые особенности будут развернуты в ближайшее время без необходимости обновления программы.

В Skype 8.42 уже доступна возможность отключать звук у участников группового звонка. Нужно выбрать одного из собеседников и в появившемся меню будет доступен новый пункт, отвечающий за блокировку звука от этого участника.

Отключение звука у одного из участников

В тестовой версии также присутствовала возможность отключать звук и при индивидуальных вызовах, а также возможность просмотра профиля участников конференции, однако эти функции пока недоступны в финальной версии.

Другим ожидаемым нововведением является режим спикера в видеоконференциях. В этом режиме отображается не стандартная сетка со всеми участниками диалога, а только участник, говорящий в данный момент.

Полезное улучшение, которое также пока не развернуто, касается функции отправки графических изображений в чат. Ее дополнят отображением эскизов отправляемых изображений и возможностью отправлять их вместе с текстовым сообщением. Это гораздо лучше, чем моментальная отправка после выбора, как это работает сейчас.