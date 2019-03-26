Comodo Internet Security 2019 — обновление бесплатного комплексного антивируса

Comodo Security Solutions выпустила Comodo Internet Security 2019 — новую версию своего антивирусного решения для домашних пользователей. Это один из немногих комплексных антивирусов, распространяемых бесплатно. Не смотря на это, программа предоставляет широкий спектр антивирусных мер: антивирус, фаервол, проактивная защита, песочница и целый набор дополнительных функций.

Не смотря на крупное изменение номера версии, Comodo Internet Security 2019 является не очень большим обновлением. В нем нет никаких новых функций, зато проведена работа над уже существующими, что повышает общее качество программы. Самыми важными особенностями новой версии можно назвать поддержку с ELAM и улучшенную совместимость с Windows 10 (1809). Другие улучшения направлены на незначительное повышение удобства работы с различными функциями антивируса и большинству пользователей будут неочевидны. Также обещано повышение производительности и стабильности за счет внутренних оптимизаций.

Интерфейс Comodo Internet Security 2019

Что нового в Comodo Internet Security 2019

Улучшена совместимость с особенностями операционной системы Windows 10 (1809).

Реализована совместимость с ELAM (Early Launch Anti-Malware) операционной системы Windows 10. Это позволяет запускать антивирус раньше прочих приложений.

В правила автоматического помещения программы в виртуальную среду (песочница) «Создано приложением» добавлен дополнительный атрибут «Рейтинг».

В правила автоматического помещения программы в виртуальную среду (песочница) добавлена возможность использования в качестве критерия имя поставщика программы («Файл подписан поставщиком»).

В список поставщиков программ (функция рейтинг файлов) добавлена информация о пользовательском рейтинге.

В управление списком сканирования элементов автозапуска функции «Анализ скрипта» улучшена работа опций «Эвристический анализ в командной строке» и «Обнаружение внедренного кода».

Добавлена новая опция для сканирования подключаемых устройств.

Теперь первое обнаружение сети выполняется в фоновом режиме.

Теперь виджет программы по умолчанию скрыт. Это можно изменить через настройку «Показывать виджет на рабочем столе» («Общие настройки» > «Интерфейс»).

Добавлена поддержка анализа среды сценариев Powershell ISE.

Упрощен процесс установки программы.

Обновлен антивирусный движок.

Предпринят набор мер по улучшению производительности и стабильности работы программы.

Улучшена производительность и стабильность интеграции с WDSC.

Также разработчики сообщают об исправлении большого количества различных ошибок и недоработок.