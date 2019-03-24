В сеть попала тестовая версия Microsoft Edge на основе Chromium

В сеть попала предварительная версия разрабатываемого Microsoft Edge — нового браузера от компании Microsoft, построенного на движке Chromium.

Напомню, что некоторое время назад Microsoft решила отказаться от своего собственного движка и анонсировала разработку и скорое появление нового Microsoft Edge на основе платформы Chromium. В ближайшее время ожидается публичное тестирование нового Microsoft Edge, однако нетерпеливые пользователи могут попробовать новинку уже теперь.

Интерфейс Microsoft Edge на Chromium

Распространение утекшей версии началось с публикации ссылки на архив на нескольких китайских сайтах технической тематики. Нет никакой достоверной информации о происхождении данного дистрибутива, однако очевидно, что это версия от участников закрытого тестирования. В отличие от недавно попавшей в сеть версии, которую невозможно было установить, эта прекрасно устанавливается и работает. На короткой дистанции использования браузера никаких фатальных ошибок выявлено не было — основные функции работают, как этого ожидает пользователь; сайты открываются быстро и без каких-то проблем. Тем не менее, это далеко не завершенный продукт — в нем нет ряда функций классической версии Edge, которые будут включены в браузер в ходе дальнейшей разработки.

Тревога! SLO.ru не рекомендует устанавливать программы из файлов, происхождение которых неизвестно. Утекший в сеть архив с Microsoft Edge — как раз такой случай. Любой желающий может попробовать новинку, однако следует опасаться возможных проблем, в том числе и касаемых вредоносного кода. Популярный сервис VirusTotal не обнаруживает в просканированном архиве никаких вредоносных программ, однако это не может быть стопроцентной гарантией безопасности.