Обновление Telegram с новыми настройками конфиденциальности

Выпущены новые версии мессенджера Telegram для всех платформ. Это очередное заметное обновление включает новые меры для повышения конфиденциальности, а также содержит целый набор небольших улучшений.
Во-первых, во всех версиях Telegram расширена функция удаления сообщений. Теперь пользователь может удалить любое сообщение из личного чата, даже по прошествии времени. Если раньше можно было удалить сообщение только в течение 48-ми часов (а потом только из своей копии чата), то теперь это можно сделать и по прошествии этого времени и оно исчезнет не только у самого пользователя, но и у его собеседника.
Другой новая особенность, также касается приватности и тоже присутствует во всех версиях клиента. Это новая настройка, позволяющая ограничить ссылку на аккаунт пользователя при пересылке его сообщений. То есть, если кто-то перешлет сообщение третьему лицу, то при клике на имя автора, получатель не увидит его профиль. Есть 3 варианта настройки: могут ссылаться все, только контакты или никто.
Кроме того, подобная настройка реализована для аватаров профиля. Теперь пользователь может ограничить круг пользователей, которые смогут видеть его фотографии.
Другие улучшения этой версии:
Прочие улучшения этого обновления присутствуют только в версиях Telegram для Android и iOS и не затрагивают версию для компьютера.
- Добавлена поддержка технологии TalkBack для Android и VoiceOver для iOS. Это позволяет управлять Telegram голосом.
- Предпринят ряд улучшений для эмодзи и стикеров.
- Добавлен поиск по настройкам программы. Ищет по настройкам и по справочной системе.
- Теперь GIF-анимаци воспроизводится сразу, так как загрузка происходит в потоковом режиме.
- Предприняты прочие небольшие улучшения и изменения.