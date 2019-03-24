Обновление Telegram с новыми настройками конфиденциальности

Выпущены новые версии мессенджера Telegram для всех платформ. Это очередное заметное обновление включает новые меры для повышения конфиденциальности, а также содержит целый набор небольших улучшений.

Во-первых, во всех версиях Telegram расширена функция удаления сообщений. Теперь пользователь может удалить любое сообщение из личного чата, даже по прошествии времени. Если раньше можно было удалить сообщение только в течение 48-ми часов (а потом только из своей копии чата), то теперь это можно сделать и по прошествии этого времени и оно исчезнет не только у самого пользователя, но и у его собеседника.

Другой новая особенность, также касается приватности и тоже присутствует во всех версиях клиента. Это новая настройка, позволяющая ограничить ссылку на аккаунт пользователя при пересылке его сообщений. То есть, если кто-то перешлет сообщение третьему лицу, то при клике на имя автора, получатель не увидит его профиль. Есть 3 варианта настройки: могут ссылаться все, только контакты или никто.

Настройка ссылки на профиль Настройка доступа к аватарам

Кроме того, подобная настройка реализована для аватаров профиля. Теперь пользователь может ограничить круг пользователей, которые смогут видеть его фотографии.

Другие улучшения этой версии:

Прочие улучшения этого обновления присутствуют только в версиях Telegram для Android и iOS и не затрагивают версию для компьютера.