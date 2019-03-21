BleachBit 2.2 — обновление свободной альтернативы CCleaner

Выпущено обновление BleachBit, полностью бесплатного, мультиплатформенного инструмента для очистки ненужных данных операционной системы и сторонних приложений.

Выпуски новых версий BleachBit случаются не часто и это обновление весьма кстати. В течение последнего года многие пользователи стали отказываться от популярного инструмента очистки CCleaner из-за значительно возросшего объема рекламы в программе, а также недавнего скандала со слежением. Сознательные пользователи начали искать альтернативу. И ей вполне может стать BleachBit, который является простым инструментом для очистки данных операционной системы с широким набором сторонних приложений (при использовании стороннего набора правил winapp2.ini). Программа намного проще, не содержит рекламы, однако имеет крайне скромный, не настраиваемый интерфейс, который может смутить современного пользователя.

Интерфейс BleachBit 2.2

Это обновление включает новую функцию удаления файлов, улучшает очистку данных браузеров, добавляет поддержку новых программ, обновляет некоторые функции, а также содержит массу внутренних улучшений.

Список изменений BleachBit 2.2:

В меню «File» добавлена новая функция для полного удаления файлов, путь к которым скопирован в буфер обмена. То есть, пользователь может скопировать файлы в операционной системе, после чего, воспользовавшись функцией удалить их навсегда. Это работает только у пользователей с правами администратора.

Значительно улучена очистка данных браузеров Firefox, Google Chrome и других Chromium-браузеров. Кроме прочего, добавлена поддержка очистки данных синхронизации Google Chrome.

Улучшена очистка браузера Opera.

Добавлена новая команда командной строки --wipe-free-space для очистки диска (функция «Очистить свободное место»).

Улучшена скорость запуска программы. На некоторых компьютерах прирост в скорости может быть значителен.

Добавлена обновленная иконка программы для лучшего отображения при высоких разрешениях.

Добавлена поддержка очистки данных программы Waterfox.

Улучшена поддержка очистки данных программы aMule.

Исправлены ошибки.

Изменения только в версии для Windows:

В установщик программы добавлена возможность выбора установки для текущего пользователя или для всех.

Добавлена поддержка очистки данных программы SmartFTP.

Добавлена очистка WordWheelQuery под Windows Explorer.

Предпринят ряд внутренних улучшений для взаимодействия с Winapp2.ini (набор правил очистки).

Улучшена очистка кэша Windows Media Player.

Улучшена очистка MRU программы TeamViewer.

Улучшена очистка данных программы Midnight Commander.

Обновлена встроенная SQLite.

Исправлен набор ошибок, специфичных для Windows-версии BleachBit.

Изменения только в версии для GNU/Linux:

Собраны пакеты для GNU/Linux дистрибутивов Fedora 28, Ubuntu 18.04 и Ubuntu 18.10. Улучшена регистрация AppData.

Очищено еще больше локализаций.

Исправлен набор ошибок, специфичных для GNU-Linux-версии BleachBit.

Кроме того, в эту версию включены и прочие изменения, ориентированные на разработчиков. Большинство из них касаются работы с CleanerML.