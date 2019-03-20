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Opera для Android 51 — обновление браузера с бесплатным VPN 20.03.2019

Opera для Android 51 — обновление браузера с бесплатным VPN

Компания Opera Software выпустила обновленную версию своего мобильного браузера Opera для платформы Android. В эту версию, как и было обещано, включен долгожданный бесплатный VPN-сервис.

Пользователи любят бесплатные VPN-сервисы, еще больше они любят простые, встроенные решения, которые не требуют никакой настройки и просто предоставляют желаемую функциональность. Именно так работает VPN в десктопной версии браузера Opera и именно такой VPN-сервис теперь встроен в мобильную Opera.

Значок VPN в адресной строке
Значок VPN в адресной строке
Настройка VPN
Настройка VPN

Бесплатный VPN от Opera дает пользователям повышенную безопасность и возможность скрывать реальный IP-адрес. Это позволяет сохранять некоторую степень конфиденциальности, повышать безопасность в общественных сетях, ну и, конечно же, обходить блокировки сайтов провайдерами интернет-доступа. Весь трафик проходит через сторонние серверы, за счет чего и достигается желаемый эффект.

Функция работает примерно так же, как и в десктопной версии. Активная функция предлагает выбор региона (Америка, Европа,Азия или оптимальный для конкретного пользователя), а также возможность автоматического отключения VPN при доступе к поисковым системам (с целью правильной региональной выдачи). Также стоит отметить, что функция не регистрирует трафик и не сохраняет никаких данных об активности пользователя.

Скачать Opera для Android 51

БесплатноРазмер: 50 МбОС: AndroidСтабильная версия

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