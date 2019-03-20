Stadia — громкий анонс облачной игровой платформы от Google

Компания Google объявляет о скором запуске своего нового проекта — облачной игровой платформы Stadia. Вместе с ней интернет-гигант планирует перевернуть рынок видеоигр.
Stadia — это полноценная игровая платформа, работающая в облаке. Она позволит играть в самые современные игры прямо в браузере. Пользователю не нужен мощный компьютер или консоль — все происходящее на экране обрабатывается удаленно на серверах Google и транслируется уже в готовом виде. Для Stadia сгодится скромный компьютер, планшет, телевизор или даже простой смартфон. Новый сервис обещает полноценный игровой опыт: речь не о тетрисе или диггере, а о топовых игровых сериях, для полноценной игры в которые не потребуется даже среднепроизводительного компьютера. На презентации демонстрировался полноценный геймплей Assassin’s Creed Odyssey, который выглядел ничуть не хуже, чем на обычных игровых системах.
Производительность Stadia, обеспечиваемая дата-центрами Google, значительно превосходит стационарные компьютеры и консоли. 4K, 60 кадров в секунду и HDR — обычное дело, а в будущем можно ожидать 8K и 120 кадров в секунду. Конечно, для качественного игрового опыта потребуется стабильное высокоскоростное соединение с интернетом (от 30 Мбит) — наличие задержек грозит визуальными артефактами, лагом и прочими неприятностями, которые могут свести на нет все удовольствие от игры.
Все должно быть очень просто: игры не требуют ни установки, ни даже сколько-нибудь значительного ожидания загрузки — они просто запускаются прямо в браузере и сразу готовы к геймплею. Более того, это подразумевает быстрое переключение между устройствами — играя на компьютере можно закрыть игры и открыть, к примеру, на телефоне, продолжив игру с того же момента. Google приводит пример: пользователь смотрит обзор игры на Youtube и ему демонстрируется кнопка «Играть», которая сразу запускает в браузере обозреваемую игру. Также приводится еще ряд примеров, дающих понять, что кнопка «Играть» будет наличествовать на всех сервисах Google, где упоминаются игры.
Stadia — игровая платформа для всех. В Google говорят, что она подойдет и казуальным игрокам, предпочитающим простенькие игры, и любителям более серьезных игровых проектов, и даже любителям серьезных многопользовательских баталий. В долгосрочной перспективе поисковых гигант надеется сильно потеснить все традиционные игровые платформы и занять лидирующие позиции на рынке видеоигр. Понятно, что даже при неполной реализации всего обещанного им наверняка удастся оттянуть на себя огромную аудиторию казуальных игроков и привлечь в игру новых пользователей, которые не были готовы к покупке специальных устройств.
Кроме прочего, Google выпускает геймпад собственной разработки, который дает наилучший игровой опыт. Хотя можно обойтись и без него и управлять игрой, используя любые другие устройства ввода.
Конечно, Stadia будет оснащена сопутствующими сервисами. Особо отмечается Ассистент Google, который, к примеру, сможет подсказать решение проблемного участка в игре. Также новая игровая платформа будет обеспечена коммуникационным сервисом и прочими удобствами для взаимодействия пользователей.
Остаётся добавить, что дата точного открытия сервиса пока неизвестна (2019 год), также пока нет никакой информации о ценовой политике нового сервиса, хотя ясно, что она должна быть, как минимум, конкурентоспособной и привлекательной для широкой аудитории. Первоначальный запуск произойдет в США, Канаде, Великобритании и некоторых европейских странах.