Stadia — громкий анонс облачной игровой платформы от Google

Компания Google объявляет о скором запуске своего нового проекта — облачной игровой платформы Stadia. Вместе с ней интернет-гигант планирует перевернуть рынок видеоигр.

Stadia — это полноценная игровая платформа, работающая в облаке. Она позволит играть в самые современные игры прямо в браузере. Пользователю не нужен мощный компьютер или консоль — все происходящее на экране обрабатывается удаленно на серверах Google и транслируется уже в готовом виде. Для Stadia сгодится скромный компьютер, планшет, телевизор или даже простой смартфон. Новый сервис обещает полноценный игровой опыт: речь не о тетрисе или диггере, а о топовых игровых сериях, для полноценной игры в которые не потребуется даже среднепроизводительного компьютера. На презентации демонстрировался полноценный геймплей Assassin’s Creed Odyssey, который выглядел ничуть не хуже, чем на обычных игровых системах.

Stadia будет работать на всех устройствах

Производительность Stadia, обеспечиваемая дата-центрами Google, значительно превосходит стационарные компьютеры и консоли. 4K, 60 кадров в секунду и HDR — обычное дело, а в будущем можно ожидать 8K и 120 кадров в секунду. Конечно, для качественного игрового опыта потребуется стабильное высокоскоростное соединение с интернетом (от 30 Мбит) — наличие задержек грозит визуальными артефактами, лагом и прочими неприятностями, которые могут свести на нет все удовольствие от игры.

Все должно быть очень просто: игры не требуют ни установки, ни даже сколько-нибудь значительного ожидания загрузки — они просто запускаются прямо в браузере и сразу готовы к геймплею. Более того, это подразумевает быстрое переключение между устройствами — играя на компьютере можно закрыть игры и открыть, к примеру, на телефоне, продолжив игру с того же момента. Google приводит пример: пользователь смотрит обзор игры на Youtube и ему демонстрируется кнопка «Играть», которая сразу запускает в браузере обозреваемую игру. Также приводится еще ряд примеров, дающих понять, что кнопка «Играть» будет наличествовать на всех сервисах Google, где упоминаются игры.

Высокая производительность

Stadia — игровая платформа для всех. В Google говорят, что она подойдет и казуальным игрокам, предпочитающим простенькие игры, и любителям более серьезных игровых проектов, и даже любителям серьезных многопользовательских баталий. В долгосрочной перспективе поисковых гигант надеется сильно потеснить все традиционные игровые платформы и занять лидирующие позиции на рынке видеоигр. Понятно, что даже при неполной реализации всего обещанного им наверняка удастся оттянуть на себя огромную аудиторию казуальных игроков и привлечь в игру новых пользователей, которые не были готовы к покупке специальных устройств.

Кроме прочего, Google выпускает геймпад собственной разработки, который дает наилучший игровой опыт. Хотя можно обойтись и без него и управлять игрой, используя любые другие устройства ввода.

Геймпад для Stadia

Конечно, Stadia будет оснащена сопутствующими сервисами. Особо отмечается Ассистент Google, который, к примеру, сможет подсказать решение проблемного участка в игре. Также новая игровая платформа будет обеспечена коммуникационным сервисом и прочими удобствами для взаимодействия пользователей.

Остаётся добавить, что дата точного открытия сервиса пока неизвестна (2019 год), также пока нет никакой информации о ценовой политике нового сервиса, хотя ясно, что она должна быть, как минимум, конкурентоспособной и привлекательной для широкой аудитории. Первоначальный запуск произойдет в США, Канаде, Великобритании и некоторых европейских странах.