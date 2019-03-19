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Rainmeter 4.3 — переход на Direct2D с аппаратным ускорением 19.03.2019

Rainmeter 4.3 — переход на Direct2D с аппаратным ускорением

Выпущено крупное и важное обновление программы Rainmeter, системы скинов и виджетов для создания удобного индивидуального рабочего пространства в операционных системах Windows 7—10.

Rainmeter — это мощнейшая система виджетов для рабочего стола операционной системы Windows. Представляет собой набор информационных блоков, которые, располагаясь на рабочем столе, могут отображать любую информацию и представляют прочий функционал для создания удобной рабочей среды. Это очень функциональный инструмент, потенциал которого может раскрыть только опытный и усидчивый пользователь — при наличии некоторых технических навыков можно создать полностью индивидуальную рабочую среду с набором удобных виджетов, которые будут выглядеть и функционировать так, как хочется пользователю. Казуальный пользователь тоже не будет обделен — в интернете можно найти массу готовых скинов с уникальным стилем и набором полезных виджетов.

Очень простой набор виджетов Rainmeter
Очень простой набор виджетов Rainmeter

Rainmeter 4.3 — это важное обновление, которое призвано значительно повысить скорость работы и расширить функциональность программы. В этой версии программа переходит с движка отрисовки GDI+ на более современный и функционально продвинутый Direct2D. Главное преимущество последнего заключается в возможности использования аппаратного ускорения, что особо важно для программы, отрисовывающей массу меняющихся элементов интерфейса.

На данный момент разработчики Rainmeter неуверенны в безошибочности работы нового метода и использование Direct2D по умолчанию отключено (к примеру, есть распространенная проблема с интегрированными видеокартами Intel HD). Пользователю, желающему воспользоваться нововведением, нужно включить его вручную через настройки программы. В следующей версии использование Direct2D вместо GDI+ будет включено по умолчанию.

Симпатичные виджеты и ярлыки из скина Honeycomb
Симпатичные виджеты и ярлыки из скина Honeycomb

В будущих версиях от перехода с GDI+ на Direct2D будет еще больше пользы — разработчики планируют реализовать ряд новых особенностей, которые стали возможны, благодаря использованию Direct2D.

Прочие изменения Rainmeter 4.3 касаются различных параметров виджетов. Это, в основном, исправления обнаруженных проблем и устранение мелких недоработок.

Скачать Rainmeter 4.3

Бесплатно/GPLРазмер: 35.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

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