Firefox 66 — автоблокировка звука и ряд прочих улучшений

Компания Mozilla выпустила очередную финальную версию популярнейшего браузера Firefox. Firefox 66 является рядовым выпуском с набором небольших улучшений, призванных повысить удобство работы с браузером.

Важным нововведением Firefox 66 является функция блокировки автовоспроизведения звука на сайтах. Теперь Firefox будет блокировать автоматическое воспроизведение любого медиа-контента (видео и аудио) со звуком на всех сайтах (на Youtube не блокируется). Для начала воспроизведения пользователь должен сам запустить ролик, тем самым давая явное согласие на воспроизведение контента. Это нововведение обусловлено желанием избавить пользователей от неожиданного воспроизведения звука, которым злоупотребляют некоторые сайты.

Автоматическая блокировка воспроизведения звука

В подраздел «Разрешения» раздела «Приватность и защита» добавлена соответствующая настройка, которую всегда можно отключить. Кроме того, у новой функции есть белый список, в который можно внести хорошие сайты для отмены блокировки. Также реализован дополнительный пункт в меню «Информация о сайте» адресной строки для быстрого управления функцией.

Другим внешним изменением Firefox 66 является обновленная начальная страница режима приватного просмотра. Она подверглась значительному внешнему упрощению и теперь содержит поисковую форму, логотип и краткое описание режима приватного просмотра.

Новый начальный экран приватного просмотра

Еще одним внешним изменением является возможность удобного доступа к функции поиска открытых вкладок (по их заголовку). Новый пункт добавлен в меню «Список всех вкладок» (появляется на главной панели при большом количестве вкладок).

Поиск по открытым вкладкам

Еще одно важное изменение касается настройки производительности браузера. Там повышено количество возможных процессов содержимого до 8-ми (ранее только 7). Mozilla рекомендует пользователям быть осторожными, так как повышение количества процессов может негативно сказаться на потреблении ресурсов компьютера.

Другие полезные улучшения Firefox 66:

Улучшена прокрутка веб-страницы. Теперь Firefox будет привязываться к конкретной точке и избегать скачков из-за подзагрузки нового контента.

В меню инструментов страницы дополнений (about:addons) добавлена функция управления горячими клавишами расширений.

Новый бэкэнд storage.local у WebExtensions API, обеспечивающий улучшенную производительность ввода/вывода при обновлении расширениями хранимых данных.

Скрыта строка заголовка в операционных системах GNU/Linux с рабочим столом Gnome.

Также, как обычно, в новой версии Firefox улучшена совместимость с новейшими веб-технологиями, улучшены инструменты разработчика, исправлены ошибки и повышена безопасность.