Skype — улучшения для групповых звонков и прочее

Компания Microsoft опубликовала список последних изменений, произведенных в недавно вышедшем обновлении Skype для настольных компьютеров. Опубликованные изменения либо уже доступны у пользователей последней версии Skype, либо появятся в самое ближайшее время, так как внедрение нововведений развертывается постепенно.