Skype — улучшения для групповых звонков и прочее

Компания Microsoft опубликовала список последних изменений, произведенных в недавно вышедшем обновлении Skype для настольных компьютеров. Опубликованные изменения либо уже доступны у пользователей последней версии Skype, либо появятся в самое ближайшее время, так как внедрение нововведений развертывается постепенно.
- Самое важное нововведение касается групповых звонков. Теперь в групповых звонках может участвовать до 50-ти пользователей (ранее 25). Стоит отметить, что эта функция может быть еще недоступна для большинства пользователей.
- Групповые звонки с количеством участников, превышающим 25 человек, не будут сопровождаться звонком — приглашаемые участники будут получать только текстовое уведомление и смогут подключиться, когда будут готовы. Также при приглашении к групповому видеозвонку с менее, чем 25-ю участниками добавлена возможность выбора — звонить пользователям или только прислать оповещение.
- При получении нежелательных звонков добавлена возможность заблокировать номер звонящего прямо из чата.
- Добавлена возможность изменения ширины окна чата на экране текущего звонка.
- Добавлена возможность быстрой интеграции звонков в сторонний контент (функция «Skype для создателей контента») прямо с экрана звонка. Это нужно для удобной и быстрой интеграции звонков в такой контент, как стримы, видеоблоги, подкасты и т. п.
- Теперь при синхронизации адресной книги со списком контактов Skype новые контакты сразу появятся на всех устройствах пользователя.