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Media Player Classic 1.8.5 — сервисное обновление популярного видеоплеера 17.03.2019

Media Player Classic 1.8.5 — сервисное обновление популярного видеоплеера

Выпущено небольшое сервисное обновление Media Player Classic, одного из самых популярных видеоплееров с набором дополнительных кодеков, отлично удовлетворяющий потребности широкой аудитории пользователей.

Нужно отметить, что это полуофициальная версия. Дело в том, что еще полтора года назад руководитель проекта заморозил разработку плеера из-за отсутствия разработчиков и его будущее развитие с тех пор прекращено. Теперь новые сборки выпускает один из активных участников старого сообщества, участвовавший в разработке программы более 15-ти лет. Он выпускает новые версии с небольшими функциональными обновлениями, исправлениями и новыми кодеками. Вот одним из таких нечастых, но полезных обновлений и является этот выпуск.

Интерфейс Media Player Classic
Интерфейс Media Player Classic

Что нового в Media Player Classic 1.8.5:

  • Обновлены LAV-фильтры до версии 0.74.
  • Добавлена возможность использования параметров командной строки при загрузке с использованием youtube-dl («Файл» > «Сохранить копию»). Это не работает с потоковым видео.
  • Теперь механизм выбора обложки предпочтет выбрать изображение с таким же именем файла, как и ролик.
  • Повышен максимальный коэффициент масштабирования через настройку «Положение и размер кадра» до 5X.

Кроме того, это обновление исправляет ряд небольших ошибок, обнаруженных в плеере после выхода предыдущей версии.

Скачать Media Player Classic 1.8.5 (32-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 14 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Media Player Classic 1.8.5 (64-бит)

Бесплатно/GPLРазмер: 15.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

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