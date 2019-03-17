Media Player Classic 1.8.5 — сервисное обновление популярного видеоплеера

Выпущено небольшое сервисное обновление Media Player Classic, одного из самых популярных видеоплееров с набором дополнительных кодеков, отлично удовлетворяющий потребности широкой аудитории пользователей.

Нужно отметить, что это полуофициальная версия. Дело в том, что еще полтора года назад руководитель проекта заморозил разработку плеера из-за отсутствия разработчиков и его будущее развитие с тех пор прекращено. Теперь новые сборки выпускает один из активных участников старого сообщества, участвовавший в разработке программы более 15-ти лет. Он выпускает новые версии с небольшими функциональными обновлениями, исправлениями и новыми кодеками. Вот одним из таких нечастых, но полезных обновлений и является этот выпуск.

Интерфейс Media Player Classic

Что нового в Media Player Classic 1.8.5:

Обновлены LAV-фильтры до версии 0.74.

Добавлена возможность использования параметров командной строки при загрузке с использованием youtube-dl («Файл» > «Сохранить копию»). Это не работает с потоковым видео.

Теперь механизм выбора обложки предпочтет выбрать изображение с таким же именем файла, как и ролик.

Повышен максимальный коэффициент масштабирования через настройку «Положение и размер кадра» до 5X.

Кроме того, это обновление исправляет ряд небольших ошибок, обнаруженных в плеере после выхода предыдущей версии.