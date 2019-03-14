Dropbox — бесплатный тариф ограничен 3-мя устройствами

Популярнейший облачный сервис Dropbox ограничил количество устройств, подсоединенных к аккаунтам на бесплатном тарифном плане, до 3-х штук. Ранее число подключаемых к аккаунту устройств на всех тарифных планах было неограниченно.

В начале этой недели один из участников официального форума Dropbox пожаловался, что после очередной переустановки клиента он получил сообщение, что теперь бесплатный тарифный план, пользователем которого он является, поддерживает подключение не более 3-х устройств.

Сообщение об ограничении 3-мя устройствами

Представитель сервиса пояснил, что это изменение было внесено в начале марта текущего года, и сослался на новую страницу справочного центра, четко указывающую на это нововведение. Подключение устройств сверх этого лимита доступно только пользователям платных тарифов, самый дешевый из которых стоит 10 долларов за месяц обслуживания.

Пользователи профильных форумов остались недовольны. Они считают, что компания обязана была уведомить их об изменениях. Также многие пользователи привыкли использовать Dropbox для синхронизации пары-тройки небольших рабочих файлов на более чем 3-х устройствах и плата в 10 долларов за такую услугу кажется чрезмерной.

Кстати говоря, если у пользователя уже подключено больше 3-х устройств и он не будет переустанавливать клиенты, то все будет работать, как и прежде.