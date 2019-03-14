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Adblock Plus 3.5 — обновление со значительным повышением скорости 14.03.2019

Adblock Plus 3.5 — обновление со значительным повышением скорости

Выпущено очередное обновление Adblock Plus, популярного инструмента для блокировки рекламы и различных механизмов межсайтового отслеживания с активной аудиторией более ста миллионов пользователей. Доступны обновленные расширения для всех популярных браузеров.

Это обновление направлено на повышение скорости работы и снижение потребления ресурсов компьютера. В Adblock Plus повышена скорость блокировки сетевых запросов рекламных блоков в 5 раз, потребление ресурсов процессора снижена на 60%, многократно сокращено время генерации CSS — такие впечатляющие числа заявлены разработчиками. Все эти улучшения производительности достигнуты за счёт ряда внутренних оптимизаций.

Напомню, что предыдущее крупное обновление Adblock также влияло на производительность и сокращало потребление памяти на 50%.

Другие изменения новой версии являются исправлениями ошибок и немного улучшают механизм фильтрации нежелательного контента.

Скачать Adblock Plus 3.5 можно в магазине расширений конкретного браузера или с официального сайта разработчика.

Скачать Adblock Plus 3.5

БесплатноРазмер: 1 МбОС: WindowsСтабильная версия

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