CCleaner 5.55 — с новым инструментом обновления программ

Выпущена новая версия CCleaner, популярного чистильщика системы от лишних файлов и мелкого обслуживания операционной системы.

Это обновление касается только пользователей платной Pro-версии. Оно включает в программу абсолютно новую функцию, которая предназначена для обновления сторонних программ, установленных на компьютере пользователя. CCleaner проверят актуальность версий установленных программ и, в случае наличия новых версий, предлагает загрузить обновленные дистрибутивы. Функция работает так, как этого ожидает пользователь и не предлагает никаких сюрпризов. Разработчики сообщают, что не намерены останавливаться на достигнутом и планируют расширение возможностей новой функции в следующих версиях CCleaner.

Функция обновления сторонних программ в CCleaner 5.55

Пользователи, не являющиеся обладателями платной лицензии, вряд ли сподвигнутся к покупке Pro-версии из-за этого нововведения. Они воспринимают CCleaner как простой инструмент для быстрой очистки компьютера от ненужных файлов и вряд ли захотят наличия расширенного функционала и скорее скачают одну из сторонних утилит, выполняющих обновление сторонних программ совершенно бесплатно.

Единственным изменением, которое касается бесплатной версии CCleaner, является исправление проблемы с отображением плагинов, установленных в браузере Opera.