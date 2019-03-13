CorelDRAW Graphics Suite 2019 — новая версия графического пакета

Компания Corel выпустила CorelDRAW Graphics Suite 2019 — крупное обновление своего флагманского пакета программ для работы с графикой.

CorelDRAW Graphics Suite 2019 — это набор профессиональных программ для создания и редактирования векторной и растровой графики, работы с фотографией, создания разнообразных макетов, работы со шрифтами и прочих графических продуктов. Главной составляющей пакета является CorelDRAW — самый популярный редактор векторной графики, существующий аж 30 лет, большую часть которых занимает лидирующие позиции в своей нише. Можно сказать, что CorelDRAW является таким же лидирующим инструментом для векторной графики, как Photoshop для растровой.

Интерфейс CorelDRAW 2019

Что нового в CorelDRAW Graphics Suite 2019

Это ежегодное крупное обновление, от которого ожидают новых и обновленных инструментов и повышения общего качества программы за счет массы небольших улучшений. В CorelDRAW 2019 включен новый инструмент «Недеструктивные эффекты», улучшена настройка рабочего процесса, переработаны элементы управления некоторых инструментов, включены новые шаблоны, повышена производительность, доработан интерфейс и т. п. Ниже указаны лишь самые важные и заметные улучшения этого обновления.

Включен новый компонент CorelDRAW.app, представляющий собой веб-приложение, обеспечивающее удаленную работу с проектами, находящимися в облаке.

Добавлен новый инструмент «Недеструктивные эффекты». Позволяет экспериментировать с эффектами, модифицируя векторные эффекты, и применять их как к векторным, так и растровым изображениям, сохраняя исходное изображение или объект.

Полностью переработана панель «Объекты», которая значительно повышает эффективность работы за счет прямого контроля структуры проекта и быстрого доступа ко всем его компонентам.

Точная работа с пикселями благодаря улучшенной пиксельной сетке с возможностью точного выравнивания по краю страницы для обеспечения четких границ каждого графического объекта. Также там есть новая кнопка для выравнивания по пиксельной сетке, что удобно для выравнивания фигур.

Значительно улучшен мастер создания проекта из шаблона. Также включен широкий спектр переработанных шаблонов.

Произведен ряд улучшений в интерфейсе для упрощения навигации, лучшей согласованности и повышения эффективности работы.

Повышена производительность. Сокращено время запуска, улучшена производительность обработки текста, сокращено время загрузки проекта, повышена скорость рендеринга и многое другое.

Как и прежде, пользователь может бесплатно скачать пробную версию CorelDRAW, которая проработает 15 дней, после чего попросит себя купить.