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CorelDRAW Graphics Suite 2019 — новая версия графического пакета 13.03.2019

CorelDRAW Graphics Suite 2019 — новая версия графического пакета

Компания Corel выпустила CorelDRAW Graphics Suite 2019 — крупное обновление своего флагманского пакета программ для работы с графикой.

CorelDRAW Graphics Suite 2019 — это набор профессиональных программ для создания и редактирования векторной и растровой графики, работы с фотографией, создания разнообразных макетов, работы со шрифтами и прочих графических продуктов. Главной составляющей пакета является CorelDRAW — самый популярный редактор векторной графики, существующий аж 30 лет, большую часть которых занимает лидирующие позиции в своей нише. Можно сказать, что CorelDRAW является таким же лидирующим инструментом для векторной графики, как Photoshop для растровой.

Интерфейс CorelDRAW 2019
Интерфейс CorelDRAW 2019

Что нового в CorelDRAW Graphics Suite 2019

Это ежегодное крупное обновление, от которого ожидают новых и обновленных инструментов и повышения общего качества программы за счет массы небольших улучшений. В CorelDRAW 2019 включен новый инструмент «Недеструктивные эффекты», улучшена настройка рабочего процесса, переработаны элементы управления некоторых инструментов, включены новые шаблоны, повышена производительность, доработан интерфейс и т. п. Ниже указаны лишь самые важные и заметные улучшения этого обновления.

  • Включен новый компонент CorelDRAW.app, представляющий собой веб-приложение, обеспечивающее удаленную работу с проектами, находящимися в облаке.
  • Добавлен новый инструмент «Недеструктивные эффекты». Позволяет экспериментировать с эффектами, модифицируя векторные эффекты, и применять их как к векторным, так и растровым изображениям, сохраняя исходное изображение или объект.
  • Полностью переработана панель «Объекты», которая значительно повышает эффективность работы за счет прямого контроля структуры проекта и быстрого доступа ко всем его компонентам.
  • Точная работа с пикселями благодаря улучшенной пиксельной сетке с возможностью точного выравнивания по краю страницы для обеспечения четких границ каждого графического объекта. Также там есть новая кнопка для выравнивания по пиксельной сетке, что удобно для выравнивания фигур.
  • Значительно улучшен мастер создания проекта из шаблона. Также включен широкий спектр переработанных шаблонов.
  • Произведен ряд улучшений в интерфейсе для упрощения навигации, лучшей согласованности и повышения эффективности работы.
  • Повышена производительность. Сокращено время запуска, улучшена производительность обработки текста, сокращено время загрузки проекта, повышена скорость рендеринга и многое другое.

Как и прежде, пользователь может бесплатно скачать пробную версию CorelDRAW, которая проработает 15 дней, после чего попросит себя купить.

Скачать CorelDRAW Graphics Suite 2019

Пробная версияРазмер: 2.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

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