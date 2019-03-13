CorelDRAW Graphics Suite 2019 — новая версия графического пакета

Компания Corel выпустила CorelDRAW Graphics Suite 2019 — крупное обновление своего флагманского пакета программ для работы с графикой.
CorelDRAW Graphics Suite 2019 — это набор профессиональных программ для создания и редактирования векторной и растровой графики, работы с фотографией, создания разнообразных макетов, работы со шрифтами и прочих графических продуктов. Главной составляющей пакета является CorelDRAW — самый популярный редактор векторной графики, существующий аж 30 лет, большую часть которых занимает лидирующие позиции в своей нише. Можно сказать, что CorelDRAW является таким же лидирующим инструментом для векторной графики, как Photoshop для растровой.
Что нового в CorelDRAW Graphics Suite 2019
Это ежегодное крупное обновление, от которого ожидают новых и обновленных инструментов и повышения общего качества программы за счет массы небольших улучшений. В CorelDRAW 2019 включен новый инструмент «Недеструктивные эффекты», улучшена настройка рабочего процесса, переработаны элементы управления некоторых инструментов, включены новые шаблоны, повышена производительность, доработан интерфейс и т. п. Ниже указаны лишь самые важные и заметные улучшения этого обновления.
- Включен новый компонент CorelDRAW.app, представляющий собой веб-приложение, обеспечивающее удаленную работу с проектами, находящимися в облаке.
- Добавлен новый инструмент «Недеструктивные эффекты». Позволяет экспериментировать с эффектами, модифицируя векторные эффекты, и применять их как к векторным, так и растровым изображениям, сохраняя исходное изображение или объект.
- Полностью переработана панель «Объекты», которая значительно повышает эффективность работы за счет прямого контроля структуры проекта и быстрого доступа ко всем его компонентам.
- Точная работа с пикселями благодаря улучшенной пиксельной сетке с возможностью точного выравнивания по краю страницы для обеспечения четких границ каждого графического объекта. Также там есть новая кнопка для выравнивания по пиксельной сетке, что удобно для выравнивания фигур.
- Значительно улучшен мастер создания проекта из шаблона. Также включен широкий спектр переработанных шаблонов.
- Произведен ряд улучшений в интерфейсе для упрощения навигации, лучшей согласованности и повышения эффективности работы.
- Повышена производительность. Сокращено время запуска, улучшена производительность обработки текста, сокращено время загрузки проекта, повышена скорость рендеринга и многое другое.
Как и прежде, пользователь может бесплатно скачать пробную версию CorelDRAW, которая проработает 15 дней, после чего попросит себя купить.