Google Chrome 73 — аппаратные клавиши, вынос видео PWA и прочее

Компания Google выпустила новую стабильную версию популярнейшего браузера Google Chrome. Это очередное обновление, которое включает в браузер поддержку новых технологий и расширяет различные API.

Заметным нововведением Google Chrome 73 является поддержка браузером аппаратных кнопок таких устройств, как мультимедиа клавиатуры и различные гарнитуры. Теперь браузер поддерживает управление воспроизведением видео и аудио с помощью таких аппаратных клавиш, как «Воспроизведение», «Пауза», «Регулятор громкости» и прочие.

Другим интересным нововведением является поддержка PWA-приложениями автоматического перехода в режим картинка в картинке. К примеру, если пользователь участвует в видеоконференции с использованием PWA-приложения и свертывает окно с видео, то приложение автоматически откроет маленькое окошко в углу экрана. Это работает только с установленными в браузере PWA-приложениями и не рассчитано на обычные веб-плееры или любые другие ситуации. Попробовать новую возможность можно на специальной тестовой странице (требуется установить предлагаемое PWA-приложение).

Темная тема интерфейса — ожидаемое нововведение, которое поступило пользователям операционной системы Mac OS, но пока недоступно в операционных системах Windows и GNU/Linux. Появление темной темы оформления в этих операционных системах ожидается в одном из следующих крупных обновлений браузера. Также пользователям Mac OS стала доступна полная поддержка Progressive Web Applications (PWA).

Другие улучшения этого обновления касаются веб-технологий и расширяют API различных функций браузера. Также, как обычно, в браузере исправлены потенциальные проблемы безопасности. В этот раз исправлено 60 ошибок.