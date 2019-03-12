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Firefox Send — сервис обмена файлами вышел из стадии тестирования 12.03.2019

Firefox Send — сервис обмена файлами вышел из стадии тестирования

Компания Mozilla сообщает о завершении тестирования сервиса Firefox Send. Теперь он является полностью сформированным проектом, адресованным не только тестерам, но и широкой аудитории пользователей. За время появления в рамках эксперимента программы Test Pilot и до сегодняшнего дня Firefox Send стал достаточно популярным инструментом, занявшим свою нишу. Также важно отметить, что вместе со стабилизацией проекта расширены лимиты передаваемых файлов.

Firefox Send — это новый сервис для быстрого и конфиденциального обмена файлами через веб-интерфейс, работающий в любом браузере. Пользователь просто перетаскивает файл, которым собирается поделиться, в окно браузера, после чего происходит генерация ссылки, по которой он и будет доступен. Такая ссылка проживет указанное отправителем время, после чего бесследно исчезнет, как и сам файл; то есть, данные не останутся в сети навечно. Вкупе со сквозным шифрованием обеспечивается сохранность отправляемых данных. Все максимально просто, самоочевидно и не вызовет никаких сложностей даже у начинающих пользователей.

Интерфейс Firefox Send
Интерфейс Firefox Send

Незарегистрированный пользователь может отправить файл (или набор файлов) размером до 1 Гб, который может храниться до суток и быть загружен не более одного раза. Зарегистрированный пользователь (нужна учетная запись Firefox) имеет право на отправку файла размером до 2,5 Гб, который будет доступен до недели и может быть загружен до 100 раз. Все лимиты, конечно же, настраиваются.

Firefox Send работает в любом современном браузере, абсолютно бесплатен (нет коммерческих тарифов) и не содержит рекламы. В конце текущей недели обещан выпуск бета-версия приложения Firefox Send для Android.

Firefox Send (ссылка)

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