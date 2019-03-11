Air Explorer 2.5.3 — обновление инструмента для работы с облачными хранилищами

Выпущено заметное обновление Air Explorer, программы для работы с облачными хранилищами.

Air Explorer позволяет работать с несколькими облачными хранилищами из единого интерфейса. Программа предоставляет полный спектр функций для обмена файлами между локальным компьютером и облачными хранилищами. Кроме прочего, Air Explorer поддерживает синхронизацию, имеет мощный планировщик с массой настроек и способен на большее, чем простая отправка и загрузка файлов. Программа поддерживает 19 популярных облачных хранилищ, а также WebDAV и FTP.

Интерфейс Air Explorer

Что нового в Air Explorer 2.5.3

Одним из самых заметных улучшений этого обновления является возможность поставить на паузу процесс синхронизации. Другим важным улучшением является оптимизация скорости отправки большого количества файлов в облачные хранилища. Также заметны новые опции, касающиеся автоматизации работы программы. Также это обновление улучшает поддержку некоторых облачных сервисов и исправляет несколько ошибок.

Добавлена возможность постановки на паузу и возобновление процесса синхронизации.

В настройки синхронизации добавлена новая опция для сравнения только тех файлов, которые новее, чем указанный период.

В планировщик добавлена возможность установки лимита скорости отправки и загрузки, в зависимости от дня недели и времени суток (функция активируется через общие настройки программы и доступна только в Pro-версии).

В планировщик добавлена новая настройка для выполнения команды или соединения с сетевым диском перед выполнением задания.

Теперь фильтр синхронизации поддерживает намного больше правил.