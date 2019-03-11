SLO.ru — новые версии популярных программ. Скачать программы.
НОВОСТИ
КАТАЛОГ ПРОГРАММ
50 ПОПУЛЯРНЫХ
БРАУЗЕРЫ
Air Explorer 2.5.3 — обновление инструмента для работы с облачными хранилищами 11.03.2019

Air Explorer 2.5.3 — обновление инструмента для работы с облачными хранилищами

Выпущено заметное обновление Air Explorer, программы для работы с облачными хранилищами.

Air Explorer позволяет работать с несколькими облачными хранилищами из единого интерфейса. Программа предоставляет полный спектр функций для обмена файлами между локальным компьютером и облачными хранилищами. Кроме прочего, Air Explorer поддерживает синхронизацию, имеет мощный планировщик с массой настроек и способен на большее, чем простая отправка и загрузка файлов. Программа поддерживает 19 популярных облачных хранилищ, а также WebDAV и FTP.

Интерфейс Air Explorer
Интерфейс Air Explorer

Что нового в Air Explorer 2.5.3

Одним из самых заметных улучшений этого обновления является возможность поставить на паузу процесс синхронизации. Другим важным улучшением является оптимизация скорости отправки большого количества файлов в облачные хранилища. Также заметны новые опции, касающиеся автоматизации работы программы. Также это обновление улучшает поддержку некоторых облачных сервисов и исправляет несколько ошибок.

  • Добавлена возможность постановки на паузу и возобновление процесса синхронизации.
  • В настройки синхронизации добавлена новая опция для сравнения только тех файлов, которые новее, чем указанный период.
  • В планировщик добавлена возможность установки лимита скорости отправки и загрузки, в зависимости от дня недели и времени суток (функция активируется через общие настройки программы и доступна только в Pro-версии).
  • В планировщик добавлена новая настройка для выполнения команды или соединения с сетевым диском перед выполнением задания.
  • Теперь фильтр синхронизации поддерживает намного больше правил.
  • Сокращено количество запросов к сервисам Google Drive, Box, Dropbox и OneDrive.
  • Улучшена обработка 403-й ошибки при работе с сервисом Google Drive.
  • Повышена скорость создания структуры директорий сервиса Google Drive.
  • Улучшена обработка отправки большого количества маленьких файлов на сервис Dropbox.
  • Добавлена поддержка 2-факторной аутентификации на сервисе Mega.
  • Исправлена проблема авторизации на сервисе Mega.
  • Снижено количество запросов при отправке большого количества файлов на сервис Box.
  • Повышена скорость загрузки большого количества файлов на сервис Box.
  • Исправлена проблема с отправкой некоторых файлов на сервис Box.
  • Улучшена отчетность об ошибках загрузки и отправки файлов.
  • Исправлено неверное значение длительности процесса в отчете о синхронизации.
  • Обновлены локализации, в том числе и русскоязычная.

Скачать Air Explorer 2.5.3

БесплатноРазмер: 402 КбОС: WindowsСтабильная версия

ESET 12.1.31.0 — сервисное обновление популярного антивируса

ESET 12.1.31.0 — сервисное обновление популярного антивируса

Состоялось крупное обновление браузерной версии Skype

Состоялось крупное обновление браузерной версии Skype

Notepad++ 7.6.4 — полезное обновление текстового редактора

Notepad++ 7.6.4 — полезное обновление текстового редактора

В мобильном Яндекс.Браузере значительно улучшен переводчик

В мобильном Яндекс.Браузере значительно улучшен переводчик

VK Messenger 4.1.0 — обновление мессенджера с улучшенными звонками

VK Messenger 4.1.0 — обновление мессенджера с улучшенными звонками

WinRAR 5.70 — обновление с исправленной уязвимостью и массой мелочей

WinRAR 5.70 — обновление с исправленной уязвимостью и массой мелочей

Яндекс.Браузер

Обновление Яндекс.Браузера. С гибернацией вкладок

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ESET 12.1.31.0 — сервисное обновление популярного антивируса

Состоялось крупное обновление браузерной версии Skype

Notepad++ 7.6.4 — полезное обновление текстового редактора

В мобильном Яндекс.Браузере значительно улучшен переводчик

VK Messenger 4.1.0 — обновление мессенджера с улучшенными звонками

WinRAR 5.70 — обновление с исправленной уязвимостью и массой мелочей

Telegram 5.4 — автозапуск видео и расширенные настройки загрузки контента

ПОПУЛЯРНЫЙ СОФТ

Firefox

Firefox

Яндекс.Браузер

Яндекс.Браузер

Google Chrome

Google Chrome

Skype

Skype

Telegram

Telegram

uTorrent

uTorrent

AIMP

AIMP

Media Player Classic

Media Player Classic

K-Lite Codec Pack

K-Lite Codec Pack

Каперский

Касперский

CCleaner

CCleaner

Total Commander

Total Commander

WinRAR

WinRAR

AIDA64

AIDA64