ESET 12.1.31.0 — сервисное обновление популярного антивируса

Выпущено обновление популярного антивирусного комплекса от компании ESET (продукты: Антивирус NOD32, ESET Internet Security и ESET Internet Security Premium).

Версия 12.1.31.0 включает множество небольших улучшений. Это обновление не включает в антивирус никаких значительных функциональных улучшений, однако содержит целый ряд полезных мелочей, большинство которых направлены на повышение удобства доступа к различным данным программы и ее настройкам.

Интерфейс ESET Smart Security Premium

Что нового в ESET 12.1.31.0:

В расширенные параметры добавлены настройки поведенческого монитора.

Добавлена программа улучшения пользовательского опыта, собирающая анонимные сведения о том, как используется продукт, которые будут использованы для улучшения программы. Это абсолютно добровольное мероприятие, которое предлагается при установке или обновлении программы.

В раздел «О программе» добавлены ссылки на лицензионное соглашение и политику конфиденциальности.

Реализовано автоматическое обнаружение активного режима «В самолете».

Добавлена информация о просканированных файлах функцией защиты файловой системы в режиме реального времени.

Сокращен размер дистрибутива программы.

Теперь при обнаружении потенциально нежелательных сторонних программ используется термин «Обнаружено» вместо «Угроза».

В расширенных параметрах переработан редактор правил защиты вебкамеры.

Добавлено оповещение о незащищенной Wi-Fi-сети при работе с функцией защиты банковских операций.

Обновлен макет браузерного экрана функции защиты банковских операций.

Предприняты мелкие улучшения интерфейса раздела сканирования компьютера.

В раздел реферальной программы (позволяет рекомендовать антивирус другим пользователям) добавлена возможность поделиться ссылкой на дистрибутив по электронной почте и удалена возможность поделиться через Google+.

Незначительно улучшен интерфейс страницы отчета о безопасности.

Теперь EGUI запускается только в случае необходимости.

Исправлены ошибки в функциональности и локализациях.

Как и прежде, антивирус распространяется в 3-х различных редакциях: ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security и ESET Smart Security Premium. О различиях между версиями можно узнать в специальном разделе официального сайта.