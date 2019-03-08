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ESET 12.1.31.0 — сервисное обновление популярного антивируса 08.03.2019

ESET 12.1.31.0 — сервисное обновление популярного антивируса

Выпущено обновление популярного антивирусного комплекса от компании ESET (продукты: Антивирус NOD32, ESET Internet Security и ESET Internet Security Premium).

Версия 12.1.31.0 включает множество небольших улучшений. Это обновление не включает в антивирус никаких значительных функциональных улучшений, однако содержит целый ряд полезных мелочей, большинство которых направлены на повышение удобства доступа к различным данным программы и ее настройкам.

Интерфейс ESET Smart Security Premium
Интерфейс ESET Smart Security Premium

Что нового в ESET 12.1.31.0:

  • В расширенные параметры добавлены настройки поведенческого монитора.
  • Добавлена программа улучшения пользовательского опыта, собирающая анонимные сведения о том, как используется продукт, которые будут использованы для улучшения программы. Это абсолютно добровольное мероприятие, которое предлагается при установке или обновлении программы.
  • В раздел «О программе» добавлены ссылки на лицензионное соглашение и политику конфиденциальности.
  • Реализовано автоматическое обнаружение активного режима «В самолете».
  • Добавлена информация о просканированных файлах функцией защиты файловой системы в режиме реального времени.
  • Сокращен размер дистрибутива программы.
  • Теперь при обнаружении потенциально нежелательных сторонних программ используется термин «Обнаружено» вместо «Угроза».
  • В расширенных параметрах переработан редактор правил защиты вебкамеры.
  • Добавлено оповещение о незащищенной Wi-Fi-сети при работе с функцией защиты банковских операций.
  • Обновлен макет браузерного экрана функции защиты банковских операций.
  • Предприняты мелкие улучшения интерфейса раздела сканирования компьютера.
  • В раздел реферальной программы (позволяет рекомендовать антивирус другим пользователям) добавлена возможность поделиться ссылкой на дистрибутив по электронной почте и удалена возможность поделиться через Google+.
  • Незначительно улучшен интерфейс страницы отчета о безопасности.
  • Теперь EGUI запускается только в случае необходимости.
  • Исправлены ошибки в функциональности и локализациях.

Как и прежде, антивирус распространяется в 3-х различных редакциях: ESET NOD32 Antivirus, ESET Internet Security и ESET Smart Security Premium. О различиях между версиями можно узнать в специальном разделе официального сайта.

Скачать ESET NOD32 Antivirus 12.1.31.0 (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 96 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать ESET NOD32 Antivirus 12.1.31.0 (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 101 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать ESET Internet Security 12.1.31.0 (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 96 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать ESET Internet Security 12.1.31.0 (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 101 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать ESET Smart Security Premium 12.1.31.0 (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 96 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать ESET Smart Security Premium 12.1.31.0 (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 101 МбОС: WindowsСтабильная версия

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