Состоялось крупное обновление браузерной версии Skype

Компания Microsoft сообщает о завершении тестирования крупного обновления браузерной версии Skype.
Браузерная версия Skype является практически полноценным клиентом сервиса и содержит такой же функционал, как и классические клиенты. У нее такой же интерфейс, такие же возможности и она доступна в обычном браузере без каких бы то ни было дополнений. Это очень удобно для разовых звонков с компьютеров, на которых не установлен обычный клиент. Пользователю достаточно зайти на web.skype.com, чтобы воспользоваться всеми благами любимого сервиса.
Обновленный браузерный клиент Skype включает целый набор важных улучшений. Все эти функции отлично знакомы пользователям сервиса и давно существуют в десктопных приложениях. По большому счету, это обновление подтягивает функционал веб-клиента к классическим настольным программам. Вот какие улучшения произведены в этом обновлении:
- Поддержка видеозвонков в HD-разрешении. Теперь еще и с поддержкой реакций.
- Поддержка записи звонков. Поддерживается запись как голосовых звонков, так и с использованием видеосвязи.
- Новая панель уведомлений, которая информирует пользователя о всех важных событиях и следит за упоминанием пользователя в чатах.
- Полнофункциональный поиск внутри конкретного чата.
- Медиа-галлерея, содержащая все файлы, которыми обменивались собеседники.
Внимание! На данный момент браузерная версия Skype работает только в Google Chrome и Microsoft EDGE. Также сервис работает и в некоторых Chromium-браузерах (к примеру, в Яндекс.Браузере и Vivaldi). Совместимости с браузером Firefox, которой не было в процессе тестирования, так и не появилось. Более того, популярный браузер Opera, который отлично поддерживался сервисом на стадии его тестирования, почему-то перестал с ним работать. Видимо пользователям этих браузеров придется подождать ещё некоторое время.