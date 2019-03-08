Состоялось крупное обновление браузерной версии Skype

Компания Microsoft сообщает о завершении тестирования крупного обновления браузерной версии Skype.

Браузерная версия Skype является практически полноценным клиентом сервиса и содержит такой же функционал, как и классические клиенты. У нее такой же интерфейс, такие же возможности и она доступна в обычном браузере без каких бы то ни было дополнений. Это очень удобно для разовых звонков с компьютеров, на которых не установлен обычный клиент. Пользователю достаточно зайти на web.skype.com, чтобы воспользоваться всеми благами любимого сервиса.

Skype в браузере

Обновленный браузерный клиент Skype включает целый набор важных улучшений. Все эти функции отлично знакомы пользователям сервиса и давно существуют в десктопных приложениях. По большому счету, это обновление подтягивает функционал веб-клиента к классическим настольным программам. Вот какие улучшения произведены в этом обновлении:

Поддержка видеозвонков в HD-разрешении. Теперь еще и с поддержкой реакций.

Поддержка записи звонков. Поддерживается запись как голосовых звонков, так и с использованием видеосвязи.

Новая панель уведомлений, которая информирует пользователя о всех важных событиях и следит за упоминанием пользователя в чатах.

Полнофункциональный поиск внутри конкретного чата.

Медиа-галлерея, содержащая все файлы, которыми обменивались собеседники.

Внимание! На данный момент браузерная версия Skype работает только в Google Chrome и Microsoft EDGE. Также сервис работает и в некоторых Chromium-браузерах (к примеру, в Яндекс.Браузере и Vivaldi). Совместимости с браузером Firefox, которой не было в процессе тестирования, так и не появилось. Более того, популярный браузер Opera, который отлично поддерживался сервисом на стадии его тестирования, почему-то перестал с ним работать. Видимо пользователям этих браузеров придется подождать ещё некоторое время.