Notepad++ 7.6.4 — полезное обновление текстового редактора

Выпущено заметное обновление Notepad++, популярнейшего текстового редактора, адресованного программистам и веб-разработчикам.
Это обновление примечательно тем, что теперь Notepad++ не защищен сертификатом, о чем сразу узнает пользователь, запускающий установщик программы. Дело в том, что у Notepad++ закончилось действие сертификата и автор, по ряду причин, пока не может приобрести новый. Тем не менее, это не означает, что программа стала небезопасной или что-то подобное - просто теперь подлинность дистрибутива не подтверждается автоматически сертификатом, но вполне может быть сверена по контрольной сумме.
Еще одно важное изменение касается поддержки Markdown. В предыдущей версии компонент, обеспечивающий поддержку Markdown, был поврежден и она не работала. В этом выпуске проблема устранена. Кроме того, теперь поддержка Markdown включена и в версии, распространяемые в виде архивов.
А еще Notepad++ 7.6.4 включает целый набор небольших функциональных улучшений. В общем и целом, новая версия немного подтягивает функционал текстового редактора и делает его еще более удобным:
- Теперь система создания пользовательского синтаксиса поддерживает более одного UDL-файла.
- В операции со строками добавлена новая функция для удаления последовательно повторяющихся строк из всего документа.
- Добавлен новый ярлык «Shift + прокрутка» для горизонтальной прокрутки.
- В поисковые механизмы добавлен сервис Stack Overflow.
- Добавлена возможность переименовывать вкладки с новыми и несохраненными документами.
Кроме того, в этой версии устранен целый набор потенциальных уязвимостей в безопасности программы, которые были обнаружены командой HackerOne в рамках European Commission's Free and Open Source Software Auditing Bug Bounty.