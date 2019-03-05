В мобильном Яндекс.Браузере значительно улучшен переводчик

Компания Яндекс выпустила интересное обновление для мобильной версии Яндекс.Браузера.

В новой версии Яндекс.Браузера для Android значительно улучшен встроенный переводчик сайтов. Во-первых, теперь перевод осуществляется с использованием нейронной сети, которая была обучена на миллионах реальных сайтов, что позволило улучшить перевод в 1.7 раза (согласно метрике BLUE), а также научить переводчик учитывать расположение текста на странице и его контекст.

Новая кнопка для быстрого перевода страницы

Также теперь браузер сам предлагает перевести страницу, если она написана не на русском языке — в углу экрана появляется круглая кнопка для осуществления перевода. Это удобнее, ведь раньше для обращения к переводчику пользователю приходилось лезть в меню браузера.

Еще одним важным улучшением является перевод всех страниц сайта, а не только текущей. Если раньше, переведя страницу, пользователь перешел по ссылке, то следующая страница была на языке оригинала и требовалось вновь обращаться к переводчику. Теперь же Яндекс.Браузер переведет текущую страницу и будет переводить все следующие, по которым перейдет пользователь, без дополнительных запросов.

На данный момент, новый Яндекс.Браузер доступен только для Android; версия для iOS будет доступна позже.