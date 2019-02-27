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VK Messenger 4.1.0 — обновление мессенджера с улучшенными звонками 27.02.2019

VK Messenger 4.1.0 — обновление мессенджера с улучшенными звонками

Выпущена очередная стабильная версия Мессенджера ВКонтакте для Windows и GNU/Linux. Это обновление полностью посвящено улучшению функционала звонков.

VK Messenger - это мессенджер социальной сети ВКонтакте. Программа поддерживает только функции общения (чат, звонки, отправка файлов), а прочие инструменты, как, например, стена, новости или видеоплеер не поддерживаются. То есть, это классический мессенджер, ориентированный на переписку и звонки.

Это обновление стабилизирует функциональность звонков. Напомню, что звонки были включены в предыдущей версии мессенджера и дали возможность осуществлять как голосовые звонки, так и с использованием видео. Так вот это обновление выводит звонки из статуса бета-тестирования, в котором они пребывали до сих пор. Это означает, что разработка и тестирование закончены и звонки стали полноценной рядовой функцией, от которой можно ожидать стабильной работы.

Обновление предусматривает и функциональные нововведения. Одним из них является возможность минимизировать активный звонок в маленькое окошко, что позволяет обращаться к чату и прочим функциям мессенджера прямо во время звонка. Напомню, что ранее звонок не мог быть совмещен с другими функциями VK Messenger, так как блокировал основной интерфейс программы.

Свернутое окно звонка
Минимизированное окно звонка

Еще одним нововведением VK Messenger 4.1.0 является функция демонстрации экрана собеседнику. Это дает возможность демонстрировать происходящее на экране компьютера собеседнику во время звонка.

Доступ к демонстрации экрана
Доступ к демонстрации экрана

Остальные изменения этой версии VK Messenger являются исправлениями и повышают стабильность работы программы.

Скачать VK Messenger 4.1.0 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 37.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать VK Messenger 4.1.0 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 47.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать VK Messenger 4.1.0 для GNU/Linux

БесплатноРазмер: 45.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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