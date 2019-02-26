WinRAR 5.70 — обновление с исправленной уязвимостью и массой мелочей

Выпущена очередная версия архиватора WinRAR.
Во-первых, стоит особо отметить устранение нашумевшей ошибки в безопасности WinRAR, связанной с уязвимостью сторонней библиотеки UNACEV2.DLL, которая использовалась для работы с архивами в формате ACE и не обновлялась аж с 2005 года. Ошибка позволяла создавать файлы при распаковке ACE-архивов и могла быть использована злоумышленниками. Так как библиотека сторонняя, закрытая, а разработчики никак не могут повлиять на ее исправление, то было принято решение ее удалить, а вместе с ней и поддержку формата ACE, который, впрочем, вряд ли пользовался хоть какой-то популярностью.
В остальном, это стандартное обновление архиватора, которое, как обычно, содержит десятки небольших улучшений и исправлений. В общем и целом, это обновление направлено на повышение общего качества программы и заинтересует пользователей, управляющих неисчислимыми архивами упакованных данных. Это, в основном, новые параметры различных функций программы, введение которых направлено на более плодотворную работу. Также это новые модификаторы параметров различных ключей командной строки, которые позволят еще более эффективно выполнять различные действия и будут удобны, если речь идет о быстрой работе с большим количеством запакованных файлов одновременно.
Полный список изменений WinRAR 5.70:
- Теперь параметры «Файлы для обработки» вкладки «Время» в окне архивирования могут быть отсортированы по времени изменения, создания и последнего доступа. Ранее был только параметр времени изменения.
- Теперь ключи командной строки -ta, -tb, -tn, -to дополняются модификаторами 'm', 'c' и 'a' для указания таких временных параметров, как время изменения, создания и время последнего доступа к файлу. Ключи могут быть дополнены любым количеством модификаторов для указания одной и той же даты для всех указанных времен. К примеру, ключ -tamc20190226 дает команду обработать файлы, которые были созданы и модифицированы после 26 февраля 2019 года.
- В список файлов добавлена возможность отображения времени создания и последнего доступа. Эти колонки по умолчанию отключены и доступны для активации в настройках WinRAR.
- Добавлен новый ключ -ad1, который позволяет рекурсивно распаковывать серию архивов. Для файлов, извлекаемых из каждого архива, создаётся отдельная папка.
- Если контекстное меню «Распаковать каждый выбранный архив в отдельную папку» применено к архивам из разных папок в результатах поиска Проводника Windows, вложенные папки с распакованными файлами создаются для каждой архивной папки.
- Добавлен новый параметр «Список файлов/Стиль списка/Флажки» для выбора элементов в списке файлов с помощью флажков.
- Добавлен новый параметр «Список файлов/Файлы/Точные размеры» для отображения размеров в байтах (если он отключен, то значения будут округляться до Кб и Мб).
- Если запущено несколько копий WinRAR с ключом -ioff, то компьютер выключится после выполнения последней запущенной копии, а не первой, завершившей процесс, как это было раньше.
- Увеличен размер буфера чтения и записи для файлов в формате ISO.
- Если активна настройка «Удалить архив» для томов RAR и REV в настройках распаковки архива, то тома REV будут тоже удалены. Ранее REV-файлы не удалялись.
- Если настройка «Удалить архив» в окне распаковки архива применена к набору томов ZIP с расширениями .zip.001, .zip.002, .zip.003, то будут удалены все тома ZIP. Ранее удалялся только первый том архива.
- Если распаковывается архив arcname.rar командой «Извлечь в arcname\» контекстного меню Проводника, а он уже существует, то расширение оболочки предложит вместо этого «Извлечь в arcname~1\». Ранее архиватор пытался создать папку с таким же именем и вызывал ошибку.
- Если создается архив с ярлыком (.lnk) из контекстного меню Проводника, то в архив добавляется сам lnk-файл. Ранее в архив добавлялся файл, на который ссылался упаковываемый ярлык.
- Теперь WinRAR выдает сразу ошибку при попытке создания SFX-архива размером более 4 Гб (ограничение операционной системы). Ранее ошибка следовала только после создания первого тома архива.
- Повышена точность индикатора процесса извлечения многотомных архивов в формате 7Z.
- Переименован выпадающий список «Диски и папки» в команде «Поиск файлов» в «Область поиска». В него включен новый пункт «Выбранные элементы», ограничивающий поиск файлами и папками.
- Команда «Поиск файлов» отображает количество найденных элементов в строке состояния.
- Теперь в окне диагностических сообщений имена архивов отображаются в отдельной колонке для улучшения обнаружения файлов с длинными именами.
- Добавлен новый ключ командной строки -isnd[-], который позволяет работать с настройкой звуковых сигналов. Для включения звука используется -isnd, а для отключения – -isnd-.
- Устранена проблема безопасности, связанная с форматом ACE и его библиотекой UNACEV2.DLL. Удалена поддержка формата ACE.
- Исправлены ошибки.