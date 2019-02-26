WinRAR 5.70 — обновление с исправленной уязвимостью и массой мелочей

Выпущена очередная версия архиватора WinRAR.

Во-первых, стоит особо отметить устранение нашумевшей ошибки в безопасности WinRAR, связанной с уязвимостью сторонней библиотеки UNACEV2.DLL, которая использовалась для работы с архивами в формате ACE и не обновлялась аж с 2005 года. Ошибка позволяла создавать файлы при распаковке ACE-архивов и могла быть использована злоумышленниками. Так как библиотека сторонняя, закрытая, а разработчики никак не могут повлиять на ее исправление, то было принято решение ее удалить, а вместе с ней и поддержку формата ACE, который, впрочем, вряд ли пользовался хоть какой-то популярностью.

В остальном, это стандартное обновление архиватора, которое, как обычно, содержит десятки небольших улучшений и исправлений. В общем и целом, это обновление направлено на повышение общего качества программы и заинтересует пользователей, управляющих неисчислимыми архивами упакованных данных. Это, в основном, новые параметры различных функций программы, введение которых направлено на более плодотворную работу. Также это новые модификаторы параметров различных ключей командной строки, которые позволят еще более эффективно выполнять различные действия и будут удобны, если речь идет о быстрой работе с большим количеством запакованных файлов одновременно.

Полный список изменений WinRAR 5.70: