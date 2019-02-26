Telegram 5.4 — автозапуск видео и расширенные настройки загрузки контента

Выпущено обновление клиента сервиса Telegram для мобильных устройств с операционной системой Android и iOS.

В эту версию Telegram добавлена возможность автоматического воспроизведения видео в окне чата. То есть, теперь видео, присланные пользователю или опубликованные в группах, начнут воспроизводиться (без звука), как только пользователь до них долистает. Чтобы включить звук, достаточно просто нажать на видео или воспользоваться аппаратными кнопками регулировки звука. Конечно, автозагрузку видео можно отключить через настройки программы.

Автоматическое воспроизведение видео

Другим важным улучшением являются значительно расширенные настройки автоматической загрузки файлов и медиа-контента. Доступна как тонкая настройка параметров (их можно сохранить как пользовательский профиль), так и ряд предустановленных, которые удобно использовать в зависимости от соединения с интернетом (мобильная сеть, Wi-Fi или роуминг).

Настройки автоматической загрузки контента Тонкая настройка

Еще одним небольшим нововведением является расширенное меню выхода из Telegram, предоставляющее ряд альтернативных действий.