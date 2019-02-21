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Opera для Android 50 - улучшенный блокировщик рекламы и вынос видео 21.02.2019

Opera для Android 50 - улучшенный блокировщик рекламы и вынос видео

Выпущена новая версия браузера Opera для мобильных устройств с операционной системой Android.

В этой версии немного расширена функциональность встроенного блокировщика рекламы. Теперь браузер позволяет вносить определенные сайты в список исключений — на выбранных сайтах реклама блокироваться не будет. Доступ к функции осуществляется через иконку дополнительной информации о домене, которая расположена перед адресной строкой. Там появился новый раздел, позволяющий внести сайт в белый список всего в один клик, после чего пользователь сможет наслаждаться рекламными объявлениями на выбранном сайте. Это нужно для того, чтобы пользователь мог смотреть рекламные объявления в качестве благодарности вебмастеру, а также в редких случаях, когда блокировщик порезал полезный контент.

Отмена блокировки рекламы для сайта
Отмена блокировки рекламы для сайта
Список исключений блокировки рекламы
Список исключений блокировки рекламы

Вторым нововведением Opera 50 для Android является функция выноса окошка с видео. Эта особенность широко популярна в настольных браузерах и теперь привносится и в мобильные. Она позволяет смотреть видеоролики в маленьком окошке, которое располагается поверх всех остальных окон.

Картинка в картинке (вынос видео)
Картинка в картинке (вынос видео)

Для перехода в режим картинка в картинке достаточно воспользоваться аппаратными кнопками устройства «Обзор» или «Домой» во время воспроизведения ролика в полноэкранном режиме. После этого на экране появится маленькое окошко с видео, при клике на которое появляются органы управления и возможность возврата к полноэкранному просмотру. Разработчики отмечают, что новинка работает только на устройствах с Android 8.0+ и поддерживает не все сайты (на Youtube не работает).

Функция выноса видео явно адресована владельцам планшетов. Сложно представить ситуацию, в которой это нововведение принесет пользу на смартфоне с его небольшим экраном.

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Другое улучшение этой версии касается ползунка прокрутки страницы, которое теперь позволяет быстро перемещаться к началу и концу просматриваемой страницы. Также в этой версии добавлен пункт «Открыть» при обращении к ссылкам на документы; реализована поддержка темных тем CSS; улучшен доступ к настройкам хранилища и Cookie для сайтов.

Остается добавить, что бесплатный VPN, который тестировался в бета-версии Opera 50 для Android в эту версию не включен. Похоже, пользователям придется подождать до следующей версии.

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БесплатноРазмер: 50 МбОС: AndroidСтабильная версия

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