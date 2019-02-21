Opera для Android 50 - улучшенный блокировщик рекламы и вынос видео

Выпущена новая версия браузера Opera для мобильных устройств с операционной системой Android.

В этой версии немного расширена функциональность встроенного блокировщика рекламы. Теперь браузер позволяет вносить определенные сайты в список исключений — на выбранных сайтах реклама блокироваться не будет. Доступ к функции осуществляется через иконку дополнительной информации о домене, которая расположена перед адресной строкой. Там появился новый раздел, позволяющий внести сайт в белый список всего в один клик, после чего пользователь сможет наслаждаться рекламными объявлениями на выбранном сайте. Это нужно для того, чтобы пользователь мог смотреть рекламные объявления в качестве благодарности вебмастеру, а также в редких случаях, когда блокировщик порезал полезный контент.

Отмена блокировки рекламы для сайта Список исключений блокировки рекламы

Вторым нововведением Opera 50 для Android является функция выноса окошка с видео. Эта особенность широко популярна в настольных браузерах и теперь привносится и в мобильные. Она позволяет смотреть видеоролики в маленьком окошке, которое располагается поверх всех остальных окон.

Картинка в картинке (вынос видео)

Для перехода в режим картинка в картинке достаточно воспользоваться аппаратными кнопками устройства «Обзор» или «Домой» во время воспроизведения ролика в полноэкранном режиме. После этого на экране появится маленькое окошко с видео, при клике на которое появляются органы управления и возможность возврата к полноэкранному просмотру. Разработчики отмечают, что новинка работает только на устройствах с Android 8.0+ и поддерживает не все сайты (на Youtube не работает).

Функция выноса видео явно адресована владельцам планшетов. Сложно представить ситуацию, в которой это нововведение принесет пользу на смартфоне с его небольшим экраном.

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Другое улучшение этой версии касается ползунка прокрутки страницы, которое теперь позволяет быстро перемещаться к началу и концу просматриваемой страницы. Также в этой версии добавлен пункт «Открыть» при обращении к ссылкам на документы; реализована поддержка темных тем CSS; улучшен доступ к настройкам хранилища и Cookie для сайтов.

Остается добавить, что бесплатный VPN, который тестировался в бета-версии Opera 50 для Android в эту версию не включен. Похоже, пользователям придется подождать до следующей версии.