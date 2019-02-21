Мобильное приложение GMail получило новый интерфейс

Компания Google предприняла крупное обновление мобильного приложения для работы с почтовым сервисом GMail. Обновление внедрялось постепенно в течение последнего месяца и на данный момент уже доступно всем пользователям.

Новая версия подтягивает интерфейс мобильного приложения к обновившемуся в прошлом году веб-интерфейсу GMail и, конечно же, включает те же визуальные особенности. Все это часть крупного редизайна, осуществляемого Google в рамках реализации концепции Material Design 2.0, внедряемой в большинство проектов поискового гиганта для обеспечения единого стиля.

Старый дизайн GMail для Android Новый дизайн GMail для Android

Белый цвет является преобладающим в новом оформлении GMail. Из приложения удалена красная шапка с названием раздела — теперь на ее месте располагается поисковая строка, которая ранее была скрыта. Из интерфейса исключены некоторые разделители, изменен внешний вид кнопки создания нового письма, обновлены иконки, изменена анимация некоторых операций и предпринят набор более мелких визуальных изменений. Также заметно изменилось оформление оповещений и диалоговых окон — ярким примером является крупное красное оповещение о письмах, подозреваемых в фишинге.

Выбор компоновки интерфейса

В обновлённое приложение GMail включены и функциональные улучшения. Заметным усовершенствованием является возможность настройки плотности элементов в списке писем. Доступно три варианта — широкий базовый (по умолчанию), «обычный» и «компактный». Первый является самым интересным и позволяет обращаться к вложениям прямо из списка писем. «Обычный» режим предоставляет стандартный список писем. «Компактный» режим экономит пространство и вмещает большее количество элементов.

Остаётся добавить, что ожидаемая многими темная тема оформления пока не появилась.

У большинства пользователей Android клиент GMail установлен по умолчанию и уже обновился. Если это не так, то новая версия поступит на днях. Пользователи iOS получат обновление в ближайшем будущем.