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Мобильное приложение GMail получило новый интерфейс 21.02.2019

Мобильное приложение GMail получило новый интерфейс

Компания Google предприняла крупное обновление мобильного приложения для работы с почтовым сервисом GMail. Обновление внедрялось постепенно в течение последнего месяца и на данный момент уже доступно всем пользователям.

Новая версия подтягивает интерфейс мобильного приложения к обновившемуся в прошлом году веб-интерфейсу GMail и, конечно же, включает те же визуальные особенности. Все это часть крупного редизайна, осуществляемого Google в рамках реализации концепции Material Design 2.0, внедряемой в большинство проектов поискового гиганта для обеспечения единого стиля.

Старый дизайн мобильного приложения GMail
Старый дизайн GMail для Android
Новый дизайн мобильного приложения GMail
Новый дизайн GMail для Android

Белый цвет является преобладающим в новом оформлении GMail. Из приложения удалена красная шапка с названием раздела — теперь на ее месте располагается поисковая строка, которая ранее была скрыта. Из интерфейса исключены некоторые разделители, изменен внешний вид кнопки создания нового письма, обновлены иконки, изменена анимация некоторых операций и предпринят набор более мелких визуальных изменений. Также заметно изменилось оформление оповещений и диалоговых окон — ярким примером является крупное красное оповещение о письмах, подозреваемых в фишинге.

Выбор компоновки интерфейса
Выбор компоновки интерфейса

В обновлённое приложение GMail включены и функциональные улучшения. Заметным усовершенствованием является возможность настройки плотности элементов в списке писем. Доступно три варианта — широкий базовый (по умолчанию), «обычный» и «компактный». Первый является самым интересным и позволяет обращаться к вложениям прямо из списка писем. «Обычный» режим предоставляет стандартный список писем. «Компактный» режим экономит пространство и вмещает большее количество элементов.

Остаётся добавить, что ожидаемая многими темная тема оформления пока не появилась.

У большинства пользователей Android клиент GMail установлен по умолчанию и уже обновился. Если это не так, то новая версия поступит на днях. Пользователи iOS получат обновление в ближайшем будущем.

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