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Opera Reborn 3 — обновленный интерфейс и встроенный криптокошелек 15.02.2019

Opera Reborn 3 — обновленный интерфейс и встроенный криптокошелек

Компания Opera Software, недавно анонсировавшая крупное обновление браузера под названием Reborn 3, выпустила первую тестовую версию, в которой предлагается попробовать готовящиеся изменения.

Opera Reborn — это кодовое имя обновлений браузера, ориентированных, главным образом, на пересмотр интерфейса и позиционируемых разработчиком как особо важные и крупные. Готовящийся Reborn 3 также собирается внести изменения во внешний вид браузера. Разработчики предлагают протестировать новинку всем желающим, скачав раннюю тестовую версию Opera 59 (Dev).

Новый интерфейс Opera

Обновленный интерфейс Opera — главное изменение новинки. На самом деле, о какой-то крупной реорганизации интерфейса, как можно было подумать, речи нет — при первом взгляде перемены даже не очевидны. Изменения скрываются в мелочах, которые и являются сутью обновления. В общем-то, это не повод для разочарования, ведь текущий интерфейс вполне удачен, а набор небольших улучшений наверняка понравится широкой аудитории. В общем и целом, изменения касаются оформления, хотя и немного затрагивают структуру, меняя расположение некоторых элементов интерфейса.

Обновленный интерфейс Opera Reborn 3
Обновленный интерфейс Opera Reborn 3

Разработчики стремились упростить внешний вид браузера для того, чтобы внимание пользователя сосредотачивалось на сайтах, а интерфейс не отвлекал от восприятия. Для этого были убраны некоторые лишние элементы интерфейса, типа разделителей, и обновлена цветовая гамма как темной (в большей степени), так и светлой тем оформления. Самое заметное изменение касается боковой панели, которая теперь стала соответствовать как светлой, так и темной теме, а не оставалась темной при любом выборе. Обновленные вкладки стали более наглядно давать понять, какая именно вкладка открыта в данный момент, что достигнуто за счет теней. Также добавлена подсветка адресной строки при обращении к ней пользователя. Конечно, там есть еще несколько менее заметных изменений.

Отдельно нужно упомянуть темную тему оформления, у которой значительно изменены цветовые оттенки и которая теперь охватывает все элементы интерфейса, в том числе и различные меню браузера и прочие элементы, которые ранее были светлых цветов.

Обновленная темная тема Reborn 3
Обновленная темная тема Reborn 3

Также предприняты небольшие изменения и в структуре интерфейса. Кнопка создания снимка экрана теперь располагается в адресной строке (ранее — на боковой панели), а кнопка обращения к быстрым настройкам также перенесена вверх на главную панель браузера (ранее располагалась на экспресс-панели). Все это нужно для более быстрого и очевидного доступа к этим популярным функциям.

Встроенный криптокошелек в Opera

Криптокошелек — второе важное нововведение, которое хоть уже и было доступно для тестирования, разработчики решили лишний раз напомнить о нем пользователям. Большинству новинка покажется незначительным улучшением, однако, именно из-за него разработчики называют новую версию Opera браузером поколения Web 3.0. Они верят в важность популяризации криптовалюты и ее светлое будущее в качестве удобного способа финансового расчета в интернете. Кошелек рассчитан на Ethereum и позволяет осуществлять расчеты в этой криптовалюте.

Криптокошелек в Opera
Криптокошелек в Opera

Для его работы обязательно требуется активировать криптокошелек в Opera для Android, после чего их можно будет связать и использовать. Напомню, что кошелек для криптовалюты был включен в последнем обновлении Opera для Android.

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В общем, все желающие могут протестировать нововведения уже теперь. Напомню, что это тестовая версия, не предназначенная для повседневного использования. До внедрения этих нововведений в стабильные сборки браузера пройдет ещё некоторое время, за которое что-то может измениться.

Скачать Opera 59 Dev для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 43.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 59 Dev для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер:45.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 59 Dev для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 47 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Opera 59 Dev для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 48 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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