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Firefox 65.0.1 — небольшое сервисное обновление популярного браузера 13.02.2019

Firefox 65.0.1 — небольшое сервисное обновление популярного браузера

Mozilla опубликовала сервисное обновление для недавно выпущенного браузера Firefox 65. Эта версия исправляет набор ошибок и повышает общую стабильность работы программы.

Firefox 65.0.1 исправляет следующие ошибки:

  • Устранены случайные запросы к сервису addons.mozilla.org функцией демонстрации рекомендуемых дополнений.
  • Исправлены проблемы с воспроизведением видео с сервиса Netflix.
  • Исправлена проблема с некорректным размером окна функции удаления истории посещения сайтов.
  • Исправлена проблема с задержкой видео и аудио в звонках с использованием WebRTC.
  • Исправлена проблема с размером видео в звонках с использованием WebRTC.
  • Исправлено зацикливание запроса CONNECT при использовании WebSockets с HTTP/2 из-за соединения через прокси-сервер.
  • Исправлена ошибка, при которой не работал ввод в веб-формах через клавишу Enter в некоторых GNU/Linux-дистрибутивах.
  • Исправлены некоторые проблемы стабильности и безопасности работы браузера.

Как обычно, браузер обновится самостоятельно в течение суток или может быть обновлен через новый дистрибутив.

Скачать Firefox 65.0.1 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 35.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 65.0.1 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 37.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Firefox 65.0.1 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Firefox 65.0.1 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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