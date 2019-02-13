Firefox 65.0.1 — небольшое сервисное обновление популярного браузера

Mozilla опубликовала сервисное обновление для недавно выпущенного браузера Firefox 65. Эта версия исправляет набор ошибок и повышает общую стабильность работы программы.
Firefox 65.0.1 исправляет следующие ошибки:
- Устранены случайные запросы к сервису addons.mozilla.org функцией демонстрации рекомендуемых дополнений.
- Исправлены проблемы с воспроизведением видео с сервиса Netflix.
- Исправлена проблема с некорректным размером окна функции удаления истории посещения сайтов.
- Исправлена проблема с задержкой видео и аудио в звонках с использованием WebRTC.
- Исправлена проблема с размером видео в звонках с использованием WebRTC.
- Исправлено зацикливание запроса CONNECT при использовании WebSockets с HTTP/2 из-за соединения через прокси-сервер.
- Исправлена ошибка, при которой не работал ввод в веб-формах через клавишу Enter в некоторых GNU/Linux-дистрибутивах.
- Исправлены некоторые проблемы стабильности и безопасности работы браузера.
Как обычно, браузер обновится самостоятельно в течение суток или может быть обновлен через новый дистрибутив.