LibreOffice 6.2.0 — обновление офиса с новыми панелями инструментов

The Document Foundation выпустила новую версию популярного свободного офисного пакета LibreOffice. Это очень крупное и важное обновление, включающее массу полезных улучшений. Как это обычно бывает с каждым крупным релизом LibreOffice, в новинке предпринято огромное множество небольших улучшений во всех программах пакета. Также в этой версии имеется несколько важных и заметных нововведений.

Самым заметным улучшением LibreOffice 6.2.0 является добавление новых типов панелей инструментов. Новинки доступны в программах пакета Writer, Calc, Impress и Draw, схожи по стилю и различаются типами компоновки панели инструментов. Первая построена на основе вкладок и сильно приближена к ленточному интерфейсу Microsoft Office, выглядит современно и отлично подойдёт пользователям, мигрирующим на LibreOffice с офиса от Microsoft. Второй вариант является компактным и имеет двухуровневую структуру меню, что позволило сократить размер панели, однако требует дополнительного клика для доступа к функциям. По умолчанию, как и прежде, используется классический вид панели инструментов; новые типы панелей называются «Вкладки» и «Лента групповая компактная» и доступны для выбора через «Вид» > «Пользовательский интерфейс».

Ленточный интерфейс в LibreOffice 6.2.0

Ещё одно улучшение интерфейса касается иконок. В программу добавлены новые наборы иконок в формате SVG (изображения в этом формате лучше масштабируются). Сейчас по умолчанию используются старые наборы иконок в формате PNG и новые наборы нужно активировать через настройки. Также перерисованы некоторые PNG-иконки из базового набора.

Конечно, новая версия LibreOffice включает целый набор функциональных улучшений для различных инструментов. К примеру, в Writer стало возможным копировать данные таблицы Calc в таблицу Writer, а не копировать их как OLE-объекты; в Calc доступен многомерный анализ регрессий; в Impress и Draw доступно изменение траектории движения анимации обычным перетаскиванием контрольных точек.

Разработчики отдельно отмечают приведенные в порядок различные меню для лучшего соответствия между всеми программами LibreOffice. Также отмечается повышенная производительность функционала отслеживания изменений в документе, что особенно заметно при работе с большими документами. Кроме того, улучшена справочная система, которая предлагает улучшенную фильтрацию с подсветкой запрашиваемых терминов. А еще отмечается ряд оптимизаций для повышения скорости работы некоторых функций.

Улучшена совместимость с форматами файлов от Microsoft. В частности, отмечается улучшенная поддержка устаревших версий форматов. Особое внимание уделено диаграммам и анимации, а также функциям защиты документов.

LibreOffice 6.2.0 включает более сотни менее значительных улучшений, изменений и исправлений. Ознакомиться с полным списком всех изменений можно на официальном ресурсе разработчика (частично на русском языке).