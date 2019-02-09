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Vivaldi 2.3 — обновление с автоматической группировкой вкладок 09.02.2019

Vivaldi 2.3 — обновление с автоматической группировкой вкладок

Выпущена новая версия альтернативного браузера Vivaldi.

Всем известно, что именно Vivaldi является самым настраиваемым браузером. Разработчики не сидят сложа руки, а придумывают новые и новые функции для тонкой настройки поведения браузера, чтобы удовлетворить самые широкие потребности пользователя и соответствовать его индивидуальным привычкам.

Автоматическая группировка вкладок — новая интересная особенность, включенная в новую версию Vivaldi. Напомню, что функция группировки вкладок позволяет объединять вкладки в наборы для удобства ориентирования, создания порядка и экономии места на панели закладок, что очень удобно при большом количестве открытых сайтов. Начиная с этой версии, Vivaldi способен автоматически группировать связанные вкладки. К примеру, присматриваясь к отелям на сайте Booking.com, открытие массы новых вкладок произойдет в рамках одной группы, что позволит удобно управлять всем ее составом. Проще говоря, теперь группируются все вкладки, открытые через ссылки какого-то сайта. Новое поведение активно по умолчанию, но его можно изменить через настройку «Вкладки» > «Положение новой вкладки» > «Группировать со связанной».

Автоматическая группировка вкладок в Vivaldi 2.3
Автоматическая группировка вкладок в Vivaldi 2.3

Другое небольшое улучшениеVivaldi 2.3 касается функции создания скриншотов. Теперь пользователю доступна настройка шаблона имени создаваемого скриншота. Шаблон имени скриншота — эта схема автоматического формирования имени создаваемого файла скриншота, которое может содержать нужные данные, к примеру, дату создания и прочую сопутствующую информацию.

Шаблоны автоматического формирования имени скриншота в Vivaldi 2.3
Шаблоны автоматического формирования имени скриншота в Vivaldi 2.3

Список часто посещаемых сайтов в выпадающем меню адресной строки — ещё одно усовершенствование обновленного Vivaldi. Теперь, помимо введенных адресов и сайтов из закладок, выпадающий список адресной строки может содержать отдельный блок с перечнем часто посещаемых сайтов. Это нововведение опционально и по умолчанию отключено. Найти новую настройку можно в «Адресная строка» > «Выпадающий список» > «Часто посещаемые страницы».

Скачать Vivaldi 2.3 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 50.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi 2.3 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 51.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Vivaldi 2.3 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 54.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Vivaldi 2.3 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 53.8 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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