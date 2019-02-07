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Atom — компания @Mail.ru выпустила новый браузер 07.02.2019

Atom — компания @Mail.ru выпустила новый браузер

Компания @Mail.ru, недавно похоронившая печально знаменитый Амиго, анонсирует выпуск своего нового браузера. Встречайте Atom.

Появление нового браузера известного разработчика было лишь вопросом времени. Разработчики не заставили долго ждать и предлагают всем желающим познакомиться с новым браузером.

Конфиденциальность пользователя — основная особенность браузера Атом. Это выражается в расширенных функциях блокировки различного содержания и возможности быстро удалить всякие данные, которые обычно остаются после посещения сайтов. Также разработчики особо отмечают вынесенную на главную панель браузера кнопку, открывающую приватную вкладку, работа в которой не сохраняет никаких данных.

Интерфейс браузера Атом
Интерфейс браузера Атом

Парой небольших особенностей браузера Atom являются дополнение для удобной работы с социальной сетью ВКонтакте и собственная лента новостей, расположенная на эксперсс-панеле. В остальном браузер выглядит и функционирует как рядовой Chromium (сейчас используется ветка с номером 71). Рядовому пользователю может не хватить популярных функций, таких как открепление окошка с видео или более настраиваемой эксперсс-панели, но эти функции наверняка будут реализованы в будущем.

Режим приватного просмотра в браузере Атом
Режим приватного просмотра в браузере Атом

Пользователи отлично помнят Амиго — предыдущий браузер от @Mail.ru. Нашумевший, наскандаливший и снискавший дурную славу среди широкой аудитории браузер заставил пользователей остерегаться программ от @Mail.ru. Амиго не любили за крайне агрессивные способы дистрибьюции, при которых пользователь иногда даже не подозревал об установке нового браузера в их системе, и проблемы с удалением программы с компьютера. В некрологе, посвященном закрытию разработки, создатели сетовали на неверно выбранные способы распространения браузера, что и погубило Амиго. Это наверное означает, что новый браузер Атом будет распространяться более аккуратно.

Беря во внимание выше написанное, можно быть уверенным, что пока программа вряд ли заинтересует широкую аудиторию. Эта заметка, по большому счету, просто призвана сообщить, что у @Mail.ru появился новый браузер. Знайте это.

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