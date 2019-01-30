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Google Chrome 72 — новая стабильная версия популярнейшего браузера 30.01.2019

Google Chrome 72 — новая стабильная версия популярнейшего браузера

Компания Google выпустила Google Chrome 72 — новую стабильную версию своего браузера.

Как обычно, разработчики не торопятся публиковать упорядоченный список изменений, как это традиционно делают другие разработчики, и потому, указанные данные об изменениях могут быть неполными.

Заметным внешним изменением Google Chrome 72 является небольшая перекомпоновка раздела настроек браузера. Часть данных подраздела «Пользователи» вынесена в новый подраздел «Автозаполнение». Новый подраздел содержит такие данные, как пароли, способы оплаты, адреса и дополнительную информацию.

Было (Google Chrome 71)
Было (Google Chrome 71)
Стало (Google Chrome 72)
Стало (Google Chrome 72)

Другим внешним изменением стало обновление страницы настройки Chromecast (chrome://cast). Теперь эта страница не позволяет осуществлять настройку Chromecast-донглов и сопутствующих устройств. Напомню, что ранее эта страница позволяла провести предварительную настройку. Теперь же на ней доступны лишь предложения.

Страница Chromecast
Страница Chromecast

Прочие изменения Google Chrome 72 являются массой различных внутренних улучшений. Это и расширенные API, и поддержка новых технологий, и набор различных исправлений — все это делает браузер еще мощнее и позволяет разработчикам делать более функциональные приложения. Кроме прочего, разработчики отмечают включение поддержки открытого кодека AV1 для всех пользователей браузера и полное удаление поддержки HPKP (HTTP-Based Public Key Pinning). Кроме того, отмечается исправление 58-ми проблем в безопасности браузера.

Скачать Google Chrome 72 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 44.6 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 72 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер: 48.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Google Chrome 72 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Google Chrome 72 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 58.9 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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