Google Chrome 72 — новая стабильная версия популярнейшего браузера

Компания Google выпустила Google Chrome 72 — новую стабильную версию своего браузера.
Как обычно, разработчики не торопятся публиковать упорядоченный список изменений, как это традиционно делают другие разработчики, и потому, указанные данные об изменениях могут быть неполными.
Заметным внешним изменением Google Chrome 72 является небольшая перекомпоновка раздела настроек браузера. Часть данных подраздела «Пользователи» вынесена в новый подраздел «Автозаполнение». Новый подраздел содержит такие данные, как пароли, способы оплаты, адреса и дополнительную информацию.
Другим внешним изменением стало обновление страницы настройки Chromecast (chrome://cast). Теперь эта страница не позволяет осуществлять настройку Chromecast-донглов и сопутствующих устройств. Напомню, что ранее эта страница позволяла провести предварительную настройку. Теперь же на ней доступны лишь предложения.
Прочие изменения Google Chrome 72 являются массой различных внутренних улучшений. Это и расширенные API, и поддержка новых технологий, и набор различных исправлений — все это делает браузер еще мощнее и позволяет разработчикам делать более функциональные приложения. Кроме прочего, разработчики отмечают включение поддержки открытого кодека AV1 для всех пользователей браузера и полное удаление поддержки HPKP (HTTP-Based Public Key Pinning). Кроме того, отмечается исправление 58-ми проблем в безопасности браузера.