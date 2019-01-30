Thunderbird 60.5.0 — обновление с расширенной функцией FileLink и новыми поисковиками

Выпущена обновленная версия известного почтового клиента Mozilla Thunderbird.

В этой версии почтового клиента расширена функция FileLink — в нее добавлен новый провайдер WeTransfer. Напомню, что эта функция служит для работы с почтовыми вложениями большого размера и позволяет отправлять не само вложение, а ссылку на файл, расположенный на стороннем хостинге. В предыдущих версиях список хостинговых провайдеров ограничивался лишь сервисом Box.com, который, впрочем, мог быть расширен дополнениями, дающими поддержку дополнительных сервисов. В общем, теперь у пользователя есть выбор из двух предустановленных связей с внешними хостингами для хранения и отправки крупных вложений. Также в этой версии решены проблемы совместимости Thunderbird с некоторыми WebExtension-дополнениями, добавляющими новых провайдеров в функцию FileLink.

Функция FileLink и WeTransfer

В Thunderbird 60.5.0 улучшена функциональность поиска. Во-первых, добавлено два новых поисковых механизма — Google и DuckDuckGo. Во-вторых, добавлена возможность включать поисковые механизмы OpenSearch из локальных XML-файлов через минималистичный интерфейс в виде двух кнопок включения и исключения списков.

Поисоквики в Thunderbird 60.5.0

Еще одним улучшением является возможность обнаружения серверов, использующих протокол Microsoft Exchange при формировании новой учетной записи. Теперь Thunderbird предложит установить сторонние дополнения, которые способны поддерживать этот протокол.