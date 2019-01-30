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Thunderbird 60.5.0 — обновление с расширенной функцией FileLink и новыми поисковиками 30.01.2019

Thunderbird 60.5.0 — обновление с расширенной функцией FileLink и новыми поисковиками

Выпущена обновленная версия известного почтового клиента Mozilla Thunderbird.

В этой версии почтового клиента расширена функция FileLink — в нее добавлен новый провайдер WeTransfer. Напомню, что эта функция служит для работы с почтовыми вложениями большого размера и позволяет отправлять не само вложение, а ссылку на файл, расположенный на стороннем хостинге. В предыдущих версиях список хостинговых провайдеров ограничивался лишь сервисом Box.com, который, впрочем, мог быть расширен дополнениями, дающими поддержку дополнительных сервисов. В общем, теперь у пользователя есть выбор из двух предустановленных связей с внешними хостингами для хранения и отправки крупных вложений. Также в этой версии решены проблемы совместимости Thunderbird с некоторыми WebExtension-дополнениями, добавляющими новых провайдеров в функцию FileLink.

Функция FileLink и WeTransfer
Функция FileLink и WeTransfer

В Thunderbird 60.5.0 улучшена функциональность поиска. Во-первых, добавлено два новых поисковых механизма — Google и DuckDuckGo. Во-вторых, добавлена возможность включать поисковые механизмы OpenSearch из локальных XML-файлов через минималистичный интерфейс в виде двух кнопок включения и исключения списков.

Поисоквики в Thunderbird 60.5.0
Поисоквики в Thunderbird 60.5.0

Еще одним улучшением является возможность обнаружения серверов, использующих протокол Microsoft Exchange при формировании новой учетной записи. Теперь Thunderbird предложит установить сторонние дополнения, которые способны поддерживать этот протокол.

Скачать Thunderbird 60.5.0 для Windows (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 35.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Thunderbird 60.5.0 для Windows (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 37.8 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Thunderbird 60.5.0 для GNU/Linux (32-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 51 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Thunderbird 60.5.0 для GNU/Linux (64-бит)

Бесплатно/MPLРазмер: 49.2 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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