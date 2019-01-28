Firefox 65 — новая версия браузера с рядом улучшений

Вышла очередная стабильная версия браузера Firefox — на официальном FTP-сайте разработчика доступны дистрибутивы новой версии. Официальный анонс будет опубликован на сайте разработчика в течение следующего дня.
Firefox 65 — это рядовое обновление, которое включает в браузер несколько внутренних нововведений и улучшает некоторые настройки браузера. В эту версию включена поддержка AV1 и WebP, обновлен блокировщик трекеров и куки-файлов, расширен диспетчер задач, а также включены новые настройки и улучшена поддержка новых технологий.
Добавлена поддержка AV1 и WebP
В эту версию браузера включена поддержка нового открытого видеокодека AV1 и формата сжатия графических изображений WebP. И то, и другое нововведение тестировалось довольно давно и теперь их поддержка включена по умолчанию для всех пользователей браузера.
Обновлены настройки блокировки содержимого
В Firefox 65 полностью переработана структура раздела настроек блокировки содержимого. Этот раздел настроек отвечает за блокировку трекеров и куки-файлов, которые могут использоваться для отслеживания пользователя в сети. Обновленный раздел стал проще и понятнее: теперь доступны 3 варианта настроек — стандартный, строгий и пользовательский, который отличается ручной настройкой.
Расширен диспетчер задач
Диспетчер задач (отображает информацию о расходе ресурсов), который был включен в браузер в предыдущей версии, расширен новыми данными. Теперь, кроме прочего, там отображается информация о расходе оперативной памяти различными процессами браузера. Напомню, что диспетчер задач доступен через подменю «Еще» главного меню браузера или через about:performance.
Другие изменения Firefox 65
- Добавлена возможность изменения языка интерфейса через настройки программы.
- Добавлена настройка для отображения предупреждения при выходе из программы, даже если он настроен на восстановление последнего сеанса при следующем запуске.
- Теперь Firefox для GNU/Linux поддерживает переход между открытыми вкладками при помощи прокрутки панели вкладок.
- Повышена безопасность, благодаря улучшенной защите от перебора стеков, которая теперь включена по умолчанию (во всех версиях Firefox, кроме Windows).
Как обычно, в новой версии предприняты улучшения для инструментов веб-разработки, расширена поддержка новейших веб-технологий и исправлены различные проблемы и ошибки.
Также стоит отметить, что теперь доступен дистрибутив Firefox для Windows в виде MSI-установщика.