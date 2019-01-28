Firefox 65 — новая версия браузера с рядом улучшений

Вышла очередная стабильная версия браузера Firefox — на официальном FTP-сайте разработчика доступны дистрибутивы новой версии. Официальный анонс будет опубликован на сайте разработчика в течение следующего дня.

Firefox 65 — это рядовое обновление, которое включает в браузер несколько внутренних нововведений и улучшает некоторые настройки браузера. В эту версию включена поддержка AV1 и WebP, обновлен блокировщик трекеров и куки-файлов, расширен диспетчер задач, а также включены новые настройки и улучшена поддержка новых технологий.

Добавлена поддержка AV1 и WebP

В эту версию браузера включена поддержка нового открытого видеокодека AV1 и формата сжатия графических изображений WebP. И то, и другое нововведение тестировалось довольно давно и теперь их поддержка включена по умолчанию для всех пользователей браузера.

Обновлены настройки блокировки содержимого

В Firefox 65 полностью переработана структура раздела настроек блокировки содержимого. Этот раздел настроек отвечает за блокировку трекеров и куки-файлов, которые могут использоваться для отслеживания пользователя в сети. Обновленный раздел стал проще и понятнее: теперь доступны 3 варианта настроек — стандартный, строгий и пользовательский, который отличается ручной настройкой.

Обновленный раздел настройки блокировки контента

Расширен диспетчер задач

Диспетчер задач (отображает информацию о расходе ресурсов), который был включен в браузер в предыдущей версии, расширен новыми данными. Теперь, кроме прочего, там отображается информация о расходе оперативной памяти различными процессами браузера. Напомню, что диспетчер задач доступен через подменю «Еще» главного меню браузера или через about:performance.

Расширенный диспетчер задач

Другие изменения Firefox 65

Добавлена возможность изменения языка интерфейса через настройки программы.

Добавлена настройка для отображения предупреждения при выходе из программы, даже если он настроен на восстановление последнего сеанса при следующем запуске.

Теперь Firefox для GNU/Linux поддерживает переход между открытыми вкладками при помощи прокрутки панели вкладок.

Повышена безопасность, благодаря улучшенной защите от перебора стеков, которая теперь включена по умолчанию (во всех версиях Firefox, кроме Windows).

Как обычно, в новой версии предприняты улучшения для инструментов веб-разработки, расширена поддержка новейших веб-технологий и исправлены различные проблемы и ошибки.

Также стоит отметить, что теперь доступен дистрибутив Firefox для Windows в виде MSI-установщика.