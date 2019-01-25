Microsoft интегрировала OneDrive в сервис Skype

Компания Microsoft объявляет о реализации интеграции облачного хранилища OneDrive в сервис Skype.

Теперь пользователи Skype могут делится файлами, которые находятся в облачном хранилище Microsoft OneDrive всего в пару кликов. Новая функция позволяет отправить собеседнику ссылку на файл абсолютно любого типа и даже целую папку, находящуюся в облачном сервисе той же учетной записи, с которой осуществлен вход в Skype. В первую очередь данное нововведение ориентировано на деловые потребности и совместную работу. Интеграция с OneDrive обеспечивается новым дополнением (надстройкой), которое, как и прочие, доступно через меню дополнительных функций, вызываемое кнопкой «+».

Microsoft OneDrive в Skype

Новинка уже доступна всем пользователям последней версии Skype для Windows (классическая и приложение), Android и iOS. В версия Skype для GNU/Linux это нововведение недоступно.