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Microsoft интегрировала OneDrive в сервис Skype 25.01.2019

Microsoft интегрировала OneDrive в сервис Skype

Компания Microsoft объявляет о реализации интеграции облачного хранилища OneDrive в сервис Skype.

Теперь пользователи Skype могут делится файлами, которые находятся в облачном хранилище Microsoft OneDrive всего в пару кликов. Новая функция позволяет отправить собеседнику ссылку на файл абсолютно любого типа и даже целую папку, находящуюся в облачном сервисе той же учетной записи, с которой осуществлен вход в Skype. В первую очередь данное нововведение ориентировано на деловые потребности и совместную работу. Интеграция с OneDrive обеспечивается новым дополнением (надстройкой), которое, как и прочие, доступно через меню дополнительных функций, вызываемое кнопкой «+».

Microsoft OneDrive в Skype
Microsoft OneDrive в Skype

Новинка уже доступна всем пользователям последней версии Skype для Windows (классическая и приложение), Android и iOS. В версия Skype для GNU/Linux это нововведение недоступно.

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