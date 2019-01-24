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Opera 58 — новая версия с новостной лентой от Яндекс Дзен 24.01.2019

Opera 58 — новая версия с новостной лентой от Яндекс Дзен

Компания Opera Software выпустила новую версию своего браузера.

Основное изменение Opera 58 касается российских пользователей. В этой версии пользователь рунета может выбрать механизм построения новостной ленты, которая отображается на «Экспресс-Панеле» браузера. Теперь, кроме собственной ленты, можно выбрать новостную ленту от Яндекс Дзен. Разработчики говорят, что Дзен может оказаться более привлекательным вариантом для российских пользователей, а предоставляемые новости будут более релевантными их интересам. Если собственный механизм формирует ленту новостей на основе выбранных пользователем категорий, то лента Дзена выстраивается на основе целого ряда факторов и должна значительно более точно соответствовать интересам пользователя.

Яндекс Дзен в Opera
Яндекс Дзен в Opera

По умолчанию в браузере используется собственная новостная лента Opera. Для переключения на Яндекс Дзен нужно обратиться к настройкам браузера.

Напомню, что Яндекс Дзен является популярным в рунете агрегатором новостей, который подстраивается под интересы пользователя. Лента Дзена используется в Яндекс.Браузере и ряде сервисов российского поискового гиганта.

Кроме нового механизма новостей, в Opera 58 добавлено предупреждение о закрытии браузера с несколькими открытыми вкладками. При желании, новое уведомление можно запросто отключить через настройки программы.

Другие изменения являются небольшими исправлениями и направлены на повышение общей стабильности работы браузера.

Скачать Opera 58 для Windows (32-бит)

БесплатноРазмер: 43.3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 58 для Windows (64-бит)

БесплатноРазмер:45.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Opera 58 для GNU/Linux (DEB)

БесплатноРазмер: 47 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

Скачать Opera 58 для GNU/Linux (RPM)

БесплатноРазмер: 48 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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