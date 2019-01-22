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Обновление настольного и мобильных клиентов Telegram 22.01.2019

Обновление настольного и мобильных клиентов Telegram

Выпущены обновления для настольного и мобильных клиентов сервиса Telegram.

Главным улучшением этого выпуска является система глобальных прав для пользователей группы. Теперь администратор может выставить запрет на отправку в группу какого-нибудь определенного типа контента. К примеру, можно запретить посылать стикеры, голосования или любое другое содержание. При желании, можно даже запретить пользователям отправлять обычные сообщения.

Другое заметное улучшение также касается групп. Теперь и обычные группы, и супергруппы являются просто группами. Требуется всего несколько кликов, чтобы сделать группу общедоступной и внести определенные настройки. Также теперь группы вмещают в себя 200 000 пользователей (ранее 100 000).

Еще одним полезным улучшением является возможность восстановить случайно удаленный чат из списка контактов или вернуть стертую историю сообщений. Для этого добавлена новая возможность, позволяющая обратить удаление в течении 5-ти секунд.

Полный список изменений:

  • Реализованы глобальные права для пользователей группы.
  • Теперь группы и супергруппы являются обычными группами и могут быть просто изменены.
  • Добавлена возможность отмены удаления или очистки истории чата.
  • Добавлена возможность менять сортировку списка контактов (по алфавиту или по времени последнего присутствия онлайн).
  • Реализована новая анимация процессов отправки и получения медиа-файлов.
  • Значительно повышена скорость загрузки превью медиа-файлов.
  • Добавлена поддержка QR-кодов при обмене ссылками на прокси-серверы (только для iOS-версии).
  • Обновлена поисковая панель (только для iOS-версии).
  • Улучшена настройка автоматической загрузки с поддержкой файлов и музыки. Кроме прочего, реализована возможность автоматической загрузки любых файлов размером до 8 Мб (только для PC-версии).
  • Теперь упоминания пользователя с голосовым- или видео-сообщением не помечаются как прочитанные до их воспроизведения (только для PC-версии).

Скачать Telegram 1.5.8 для Windows

БесплатноРазмер: 20.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

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БесплатноРазмер: 22.4 МбОС: WindowsСтабильная версия

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