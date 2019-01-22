Обновление настольного и мобильных клиентов Telegram

Выпущены обновления для настольного и мобильных клиентов сервиса Telegram.

Главным улучшением этого выпуска является система глобальных прав для пользователей группы. Теперь администратор может выставить запрет на отправку в группу какого-нибудь определенного типа контента. К примеру, можно запретить посылать стикеры, голосования или любое другое содержание. При желании, можно даже запретить пользователям отправлять обычные сообщения.

Другое заметное улучшение также касается групп. Теперь и обычные группы, и супергруппы являются просто группами. Требуется всего несколько кликов, чтобы сделать группу общедоступной и внести определенные настройки. Также теперь группы вмещают в себя 200 000 пользователей (ранее 100 000).

Еще одним полезным улучшением является возможность восстановить случайно удаленный чат из списка контактов или вернуть стертую историю сообщений. Для этого добавлена новая возможность, позволяющая обратить удаление в течении 5-ти секунд.

Полный список изменений: