foobar2000 1.4.2 — сервисное обновление аудиоплеера

Вышла новая стабильная версия популярного аудиоплеера foobar2000.

foobar2000 — популярный аудиоплеер. Представляет собой полностью настраиваемый плеер, который можно охарактеризовать как конструктор, пользователь которого, будет снабжать программу дополнительными модулями для создания уникальной программы под индивидуальные нужды. Адресован энтузиастам, любящим возиться с любимой программой. Вариант «из коробки» абсолютно минималистичен в плане оформления, но вполне функционален.

Интерфейс foobar2000

foobar2000 1.4.2 — это стандартное сервисное обновление, которое на повышение общего качества работы аудиоплеера и исправление различных ошибок и недоработок.

Что нового в foobar2000 1.4.2: