foobar2000 1.4.2 — сервисное обновление аудиоплеера

Вышла новая стабильная версия популярного аудиоплеера foobar2000.
foobar2000 — популярный аудиоплеер. Представляет собой полностью настраиваемый плеер, который можно охарактеризовать как конструктор, пользователь которого, будет снабжать программу дополнительными модулями для создания уникальной программы под индивидуальные нужды. Адресован энтузиастам, любящим возиться с любимой программой. Вариант «из коробки» абсолютно минималистичен в плане оформления, но вполне функционален.
foobar2000 1.4.2 — это стандартное сервисное обновление, которое на повышение общего качества работы аудиоплеера и исправление различных ошибок и недоработок.
Что нового в foobar2000 1.4.2:
- Добавлена поддержка новых информационных полей iTunes (ID3).
- Улучшено поведение плейлиста при удалении из него воспроизводимого трека.
- Теперь ReplayGain с включенным режимом apply-gain-and-prevent-clipping не предполагает пик как 1.0, если он неизвестен.
- Улучшено поведение конвертера в случаях повторения имен исходящих файлов.
- Интеграция с системой управления звуком операционной системы Windows 10 по умолчанию отключена. Это позволяет избежать некоторых проблем.
- Теперь если MP4-декодер, используемый по умолчанию, не способен воспроизвести определенный трек из обрабатываемого файла, то будет использоваться следующий по списку доступный декодер.
- Решена проблема с воспроизведением MP4-файлов, которые не содержат информацию о продолжительности трека.
- Улучшена работа диалога добавления файлов («Open…») при огромном количестве поддерживаемых форматов, что обеспечивается дополнительными компонентами.
- Исправлены ошибки, связанные с подключением по HTTP (радио, получение файлов…).
- Исправлены проблемы с сохранением настроек.
- Исправлена проблема с ложной перезаписью некоторых файлов настроек.