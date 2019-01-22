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foobar2000 1.4.2 — сервисное обновление аудиоплеера 22.01.2019

foobar2000 1.4.2 — сервисное обновление аудиоплеера

Вышла новая стабильная версия популярного аудиоплеера foobar2000.

foobar2000 — популярный аудиоплеер. Представляет собой полностью настраиваемый плеер, который можно охарактеризовать как конструктор, пользователь которого, будет снабжать программу дополнительными модулями для создания уникальной программы под индивидуальные нужды. Адресован энтузиастам, любящим возиться с любимой программой. Вариант «из коробки» абсолютно минималистичен в плане оформления, но вполне функционален.

Интерфейс foobar2000
Интерфейс foobar2000

foobar2000 1.4.2 — это стандартное сервисное обновление, которое на повышение общего качества работы аудиоплеера и исправление различных ошибок и недоработок.

Что нового в foobar2000 1.4.2:

  • Добавлена поддержка новых информационных полей iTunes (ID3).
  • Улучшено поведение плейлиста при удалении из него воспроизводимого трека.
  • Теперь ReplayGain с включенным режимом apply-gain-and-prevent-clipping не предполагает пик как 1.0, если он неизвестен.
  • Улучшено поведение конвертера в случаях повторения имен исходящих файлов.
  • Интеграция с системой управления звуком операционной системы Windows 10 по умолчанию отключена. Это позволяет избежать некоторых проблем.
  • Теперь если MP4-декодер, используемый по умолчанию, не способен воспроизвести определенный трек из обрабатываемого файла, то будет использоваться следующий по списку доступный декодер.
  • Решена проблема с воспроизведением MP4-файлов, которые не содержат информацию о продолжительности трека.
  • Улучшена работа диалога добавления файлов («Open…») при огромном количестве поддерживаемых форматов, что обеспечивается дополнительными компонентами.
  • Исправлены ошибки, связанные с подключением по HTTP (радио, получение файлов…).
  • Исправлены проблемы с сохранением настроек.
  • Исправлена проблема с ложной перезаписью некоторых файлов настроек.

Скачать foobar2000 1.4.2

БесплатноРазмер: 4.2 МбОС: WindowsСтабильная версия

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