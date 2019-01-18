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AIMP 4.60 — первая бета-версия грядущего обновления аудиоплеера 18.01.2019

AIMP 4.60 — первая бета-версия грядущего обновления аудиоплеера

Началось тестирование AIMP 4.60 — популярного и любимого широкой аудиторией аудиоплеера от российского разработчика. AIMP 4.60 Beta предлагает протестировать целый набор интересных нововведений. Готовящийся релиз является крупным обновлением с массой улучшений различных аспектов программы — постоянные пользователи будут довольны.

Первое, что отмечает автор, это несколько мер для поддержки интернет-сервисов. Теперь в AIMP будет встроенная поддержка облачных хранилищ и подкастов. Напомню, что ранее пользователю требовалось скачать и установить дополнительные плагины, которые теперь будут поставляться в составе плеера. Благодаря этим плагинам AIMP способен воспроизводить подкасты и, что более важно, полноценно работать с файлами, находящимися в различных облачных хранилищах.

Интерфейс AIMP 4.60
Интерфейс AIMP 4.60

Другим улучшением, касающимся интернета является улучшение встроенного плагина поддержки сервиса last.fm. Там расширены предоставляемые данные в окне с информацией о текущем треке, добавлено уведомление о скробблинге на иконку в трее, а также добавлена возможность запрещать скробблинг файлов из определенных папок и с интернет-радио.

В AIMP 4.60 предпринят ряд улучшений для звукового движка. Повышено максимальное значение скорости до 2x; в настройки воспроизведения добавлена опция «Перейти на следующий трек и встать на паузу»; переработаны настройки громкости; добавлены настройки удаления тишины; настройки микширования каналов расширены опциями преобразования каналов.

Не оставлен без внимания и аудиоконвертер. В него добавлена возможность поставить процесс конвертирования на паузу. Небольшая мелочь, которая окажется очень полезна, если конвертер отъел значительную часть ресурсов, которые оказались необходимы для других задач.

Другие изменения коснулись редактора тегов. Переработан интерфейс расширенного редактора, улучшена пакетная обработка, улучшена работа с макросами и реализовано полуавтоматическое заполнение тегов с помощью онлайновых-сервисов.

Более подробно обо всех изменениях написано в официальном блоге AIMP.

Скачать AIMP 4.60 Beta

БесплатноРазмер: 13 МбОС: WindowsТестоваяя версия

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