Новости Mozilla: профили Firefox, закрытие Test Pilot и Firefox Screenshots, упразднение Flash

За последние несколько дней компания Mozilla сделала несколько интересных анонсов, которые, в первую очередь, затронут активных пользователей и бета-тестеров. Все они касаются десктопной версии браузера Firefox.

Разные профили для разных установок Firefox

Начиная с Firefox 67, браузер будет использовать разные профили (набор настроек и личных данных) для разных установок браузера. На данный момент несколько установленных версий браузера (обычная, ESR или любая тестовая сборка) используют один и тот же профиль. То есть, если пользователь устанавливает Nightly-сборку вдобавок к уже установленной обычной, то обе версии имеют один и тот же профиль. В следующих же версиях для каждой установки будет использоваться свой отдельный профиль, содержащий свои данные. Конечно, пользователь может использовать одни и те же данные для всех установок браузера, выбрав нужный профиль самостоятельно.

Закрытие программы Test Pilot

Программа Test Pilot закрывается. Напомню, что в рамках этого мероприятия энтузиасты могли протестировать запланированные новые функции Firefox, установив специальное дополнение, активирующее нововведения с целью их тестирования. Закрытие Test Pilot не означает, что экспериментов и тестовых функций станет меньше. Разработчики планируют осуществлять их распространение через другие каналы, в частности, через репозиторий дополнений в виде обычных расширений и в виде тестовых функций в базовом дистрибутиве браузера.

Упразднение сервиса Firefox Screenshots

Сервис хранения и публикации скриншотов, созданных встроенной функцией браузера, закрывается. Сама функция создания скриншотов останется на месте - упраздняется лишь сопутствующая возможность загрузки созданных скриншотов в облачное хранилище. Вместо этого для отправки скриншота другим пользователям можно использовать новый и уже довольно популярный сервис Firefox Send.

Упразднение поддержки Flash

А еще Mozilla планирует отключить поддержку Flash в Firefox, начиная с 69-й версии браузера. Причина очевидна - устаревшей технологии не место в передовом браузере. Тем не менее, код, поддерживающий технологию, останется и, в случае необходимости, активировать поддержку Flash можно будет через сервисную страницу about:config.