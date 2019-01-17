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Caramba Switcher — первый стабильный выпуск нового авто-переключателя клавиатуры 17.01.2019

Caramba Switcher — первый стабильный выпуск нового авто-переключателя клавиатуры

Спустя продолжительный период тестирования выпущена первая стабильная версия Caramba Switcher, новой программы для автоматизации переключения раскладки клавиатуры.

Caramba Switcher — это новая и очень простая программа для автоматического переключения раскладки клавиатуры. Пользователь может случайно набрать текст в неправильной раскладке и получится бессмыслица «ЫЭЗ.кш gejvb» вместо разумного «SLO.ru рулит». Программа следит, чтобы такого не происходило и, видя несоответствие, переключает раскладку, исправляя весь неправильно набранный текст.

Caramba Switcher
Caramba Switcher

Caramba Switcher — это, по сути, новый Punto Switcher. Опытные пользователи помнят старый добрый Punto Switcher, который на протяжении многих лет был самым популярным инструментом для автоматического переключения раскладки. Разработкой новинки занимается тот же автор, а это значит, что программе можно доверять и рассчитывать на долголетие и постоянное развитие проекта.

Отличительной особенностью Caramba Switcher является абсолютная простота программы. В ней нет никаких настроек — она просто висит в трее и работает. Caramba Switcher может работать как в автоматическом режиме, так и в ручном. В ручном режиме переключение происходит через двойное нажатие горячей клавиши «Shift», что позволит поменять раскладку последнего напечатанного слова или всего выделенного текста.

Caramba Switcher самообучается — достаточно лишь раз стереть слово, вызвавшее неправильное переключение раскладки, как оно тут же попадет в исключения. То есть, в ходе работы программа подстраивается под привычки пользователя.

Для загрузки доступно 3 версии: обычная, Corporate и Lab. Обычная версия содержит полный функционал. Версия Corporate рассчитана на работу в организациях и не соединяется с сетью для проверки обновлений. Весрия Lab адресована энтузиастам, желающим помочь в развитии программы; она отсылает пользовательские списки исключений разработчикам.

Скачать Caramba Switcher

БесплатноРазмер: 3 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Caramba Switcher Corporate

БесплатноРазмер: 2.9 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Caramba Switcher Lab

БесплатноРазмер: 3 МбОС: WindowsСтабильная версия

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