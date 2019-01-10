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3DMark 2.7.6283 — обновление с новым тестом Port Royal 10.01.2019

3DMark 2.7.6283 — обновление с новым тестом Port Royal

Компания UL (Futuremark) выпустила важное обновление 3DMark, своего популярного теста производительности компьютера.

3DMark — это уважаемый тест производительности компьютера при обработке трехмерной графики. Содержит несколько тестов, которые представляют собой сложные трехмерные сцены, обработка которых происходит в реальном времени. Этот мощнейший и очень уважаемый комплекс на протяжении многих лет включает поддержку новейших технологий и используется тестовыми лабораториями повсеместно.

Тест Port Royal из состава 3DMark
Тест Port Royal из состава 3DMark

Это обновление является значительным событием и включает в состав пакета новый тест — Port Royal. Основной особенностью новинки является тестирование системы при обработке трассировки лучей через DirectX Raytracing. Трассировка лучей будет востребована в ближайшем будущем и ее использование ожидается в новейших видеоиграх. Тест покажет, насколько хорошо видеокарта справляется с трассировкой лучей в реальном времени при построении различных спецэффектов. Тестируется как производительность, так и устойчивость системы к высоким нагрузкам (например, после разгона).

Тест Port Royal из состава 3DMark
Тест Port Royal из состава 3DMark

Тест Port Royal разработан в сотрудничестве с компаниями NVIDIA, AMD, Intel и Microsoft. С последней было особо тесное взаимодействие для правильной реализации API DirectX Raytracing и лучшей поддержки технологии.

Для этого теста требуется видеокарта, поддерживающая технологию DirectX Raytracing. На данный момент ее поддерживают только две видеокарты — NVIDIA RTX и NVIDIA TITAN V. В будущем новая технология будет включена и в другие видеокарты.

Остается добавить, что новый тест недоступен в бесплатной редакции 3DMark.

Скачать 3DMark 2.7.6283

БесплатноРазмер: 4.5 ГбОС: WindowsСтабильная версия

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