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Вышла тестовая сборка Firefox для Windows на ARM 09.01.2019

Вышла тестовая сборка Firefox для Windows на ARM

Mozilla выпустила тестовую сборку браузера Firefox для операционной системы Windows 10, ориентированную на устройства с ARM-процессорами.

Теперь каждый желающий может попробовать Firefox для Windows 10 на ARM-устройствах. Это полностью нативная сборка, оптимизированная для работы в операционной системе Windows 10 на устройствах с процессором, основанным на архитектуре ARM64. Mozilla сотрудничала с компанией Qualcomm, что позволило создать версию Firefox, которая в полной мере использует ресурсы процессоров Snapdragon.

Это довольно-таки заметное событие, если учесть, что браузеров, оптимизированных под Windows 10 на ARM, пока нет (если не считать встроенный Edge). В ближайшем будущем стоить ожидать тестовых сборок Chromium, также оптимизированных под ARM.

Ясно и без пояснений, что это тестовая Nightly-сборка, которая может содержать ошибки и работать нестабильно. Однако разработчики подчёркивают, что эта сборка не прошла должного контроля, как это обычно бывает, и ещё более нестабильна, чем рядовые Nightly-сборки. В общем, это тестовый прототип, не гарантирующий безошибочной работы, не рекомендуемый для повседневного использования.

Скачать Firefox 66 Nightly для ARM

БесплатноРазмер: 36.2 МбОС: WindowsТестовая версия

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