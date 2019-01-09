Вышла тестовая сборка Firefox для Windows на ARM

Mozilla выпустила тестовую сборку браузера Firefox для операционной системы Windows 10, ориентированную на устройства с ARM-процессорами.

Теперь каждый желающий может попробовать Firefox для Windows 10 на ARM-устройствах. Это полностью нативная сборка, оптимизированная для работы в операционной системе Windows 10 на устройствах с процессором, основанным на архитектуре ARM64. Mozilla сотрудничала с компанией Qualcomm, что позволило создать версию Firefox, которая в полной мере использует ресурсы процессоров Snapdragon.

Это довольно-таки заметное событие, если учесть, что браузеров, оптимизированных под Windows 10 на ARM, пока нет (если не считать встроенный Edge). В ближайшем будущем стоить ожидать тестовых сборок Chromium, также оптимизированных под ARM.

Ясно и без пояснений, что это тестовая Nightly-сборка, которая может содержать ошибки и работать нестабильно. Однако разработчики подчёркивают, что эта сборка не прошла должного контроля, как это обычно бывает, и ещё более нестабильна, чем рядовые Nightly-сборки. В общем, это тестовый прототип, не гарантирующий безошибочной работы, не рекомендуемый для повседневного использования.