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WACUP — публичный выпуск стороннего проекта обновления Winamp 04.01.2019

WACUP — публичный выпуск стороннего проекта обновления Winamp

Выпущен первый публичный тестовый выпуск результатов работы WACUP — проекта, занимающегося поддержкой и обновлением аудиоплеера Winamp.

WACUP — это старый добрый аудиоплеер Winamp. Все знают, что официальных обновлений последнего не было много лет (если не считать недавний разовый выпуск Winamp 5.8 Beta). У плеера до сих пор множество пользователей, которые нуждаются в обновлениях. Вот для этого и существует WACUP — выпуск различных обновлений и исправлений для поддержки программы в актуальном состоянии. Руководит проектом DrO (Darren Owen) — разработчик, хорошо известный своей многолетней деятельностью на официальном форуме Winamp.

Интерфейс Winamp из WACUP
Интерфейс Winamp из WACUP

WACUP основан на Winamp 5.66 и включает набор небольших улучшений и исправлений. В общем и целом, это привычный Winamp, отличающийся рядом внутренних оптимизаций, несколькими новыми опциями, улучшенными скинами, доработанной поддержкой современных операционных систем и избавленный от ряда проблем.

Выбор скина Winamp в WACUP
Выбор скина Winamp в WACUP

Важно уточнить, что WACUP никак не связан с компанией Radionomy, текущим владельцем плеера Winamp. В этом году они обещают выпустить полноценный, новый Winamp 6, но это будет уже совсем другая программа с ориентацией на стриминг и мобильные устройства. Поэтому WACUP точно не станет лишним проектом.

В общем и целом, WACUP является отличной заменой давно неактуальному классическому Winamp. Проект будет жить и получать обновления, необходимые пользователям.

Скачать WACUP Preview

БесплатноРазмер: 8.7 МбОС: WindowsТестовая версия

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