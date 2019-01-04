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avast! 2019 — обновление с 64-битной версией и без поддержки Windows XP 04.01.2019

avast! 2019 — обновление с 64-битной версией и без поддержки Windows XP

Выпущена новая версия известного антивируса avast!.

Главные изменения avast! 2019 касаются совместимости антивируса с операционными системами. Во-первых, реализована 64-битная версия (распространяется вместе с 32-битной в едином установщике); это должно ускорить запуск компьютера и сократить время проверки системы при работе на современных компьютерах. Во-вторых, это первая версия avast!, не поддерживающая операционные системы Windows XP и Windows Vista. Теперь программа работает только в операционных системах Windows 7 или более новых. Последняя версия антивируса, совместимая с Windows XP, является avast! 18.8, выпущенная в конце прошлого года.

Интерфейс avast!
Интерфейс avast!

В avast! 2019 предприняты небольшие улучшения настроек программы. В различные функции антивируса добавлены ссылки для быстрого перехода к соответствующим этим функциям разделам настроек. Сами экраны настроек переработаны с целью упрощения. Также на экраны настроек добавлена поисковая форма для быстрого обнаружения нужных опций.

Другим небольшим улучшением является автоматическая установка другой редакции антивируса при ее покупке из самой программы. Теперь, если пользователь приобрел новый продукт, то он установится самостоятельно и не потребует ввода лицензионного ключа.

Кроме того, разработчики отмечают небольшие улучшения в фаерволе и исправления ряда ошибок.

Скачать avast! Free 19.1

БесплатноРазмер: 334 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать avast! Antivirus 19.1

Пробная версияРазмер: 334 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать avast! Internet Security 19.1

Пробная версияРазмер: 340 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать avast! Premier 19.1

Пробная версияРазмер: 340 МбОС: WindowsСтабильная версия

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