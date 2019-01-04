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Otter Browser 1.0 — первый выпуск браузера, после 5-ти лет разработки 04.01.2019

Otter Browser 1.0 — первый выпуск браузера, после 5-ти лет разработки

После 5-ти лет разработки выпущен первый стабильный релиз альтернативного браузера Otter Browser.

Otter — это проект свободного браузера разрабатываемого энтузиастами и построенного на основе свободных компонентов (Qt и QtWebKit). Главная цель разработчиков — создать браузер, который будет повторять интерфейс и некоторые функции Opera 12. Другая особенность Otter Browser заключается в открытости проекта и сопутствующей программам такого рода идеологии, выраженной в слогане — «пользователь управляет браузером, а не наоборот». Оформление программы, сайт разработчика и инфраструктура вокруг браузера дают сразу понять, что это любительский проект, разрабатываемый энтузиастами в традициях "just for fun". Otter Broswer должен заинтересовать таких же энтузиастов и вряд ли будет интересен широкой аудитории, по крайней мере сейчас.

Интерфейс Otter Browser
Интерфейс Otter Browser

Кроме интерфейса, схожего по структуре и оформлению с Opera 12, и набора функций, сопоставимого с другими браузерами, у Otter Browser есть несколько дополнительных инструментов: текстовые заметки, редактор Cookie-файлов, блокировщик рекламы, менеджер паролей. Многие функции поддаются значительной перенастройке. Также стоит уточнить, что браузер не требует установки и совместим с Windows XP.

К сожалению, не смотря на то, что это стабильный релиз, проект еще очень сырой и не может стать повседневным средством для просмотра сайтов. Возможны падения программы, некорректная работа с некоторыми сайтами, проблемы с HTML5-видео и прочие досадные недоработки. У проекта явно мало ресурсов, которых не хватает для реализации задуманного. Отсюда и ряд сложностей, мешающих программе стать привлекательной альтернативой другим браузерам. Тем не менее, это далеко не поделка, а проект, в который вложены силы и который имеет некоторые успехи.

Otter Browser может заинтересовать любопытных энтузиастов, которым хочется попробовать что-то новое и даже принять участие в интересном проекте. Таким пользователям проект может предложить набор интересных функций и открытые исходные коды.

В общем, к очевидным плюсам Otter Browser можно отнести высокую скорость работы, настраиваемость и набор продвинутых функций. Все минусы заключаются в ряде недоработок, которые мешают использовать программу как современный браузер.

Скачать Otter Browser для Windows

БесплатноРазмер: 67.1 МбОС: WindowsСтабильная версия

Скачать Otter Browser для GNU/Linux

БесплатноРазмер: 73 МбОС: GNU/LinuxСтабильная версия

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