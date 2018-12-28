VLC Media Player 3.0.5 — сервисное обновление свободного медиаплеера

Выпущена новая версия популярного и полностью бесплатного медиаплеера VLC Media Player для Windows, GNU/Linux и других операционных систем.

VLC Media Player 3.0.5 — это стандартное сервисное обновление видеоплеера, которое включает ряд небольших улучшений для поддержки различных технологий и исправляет ошибки. Сервисные обновления VLC Media Player случаются не очень часто и потому каждая версия достойна внимания и рекомендуется для обновления.

Среди набора небольших улучшений разработчики особо отмечают более быструю и более полную поддержку кодека AV1. В частности, отмечается новый декодер, основанный на библиотеках разработчика dav1d.

Интерфейс VLC Media Player 3.0.5

Другие улучшения являются небольшими внутренними оптимизациями и касаются поддержки Blu-ray (взаимодействие с меню и поиск); форматов MP4, MKV, CAF и AV1 (большинство улучшений — исправления небольших ошибок); HDR; RTP/UDP-трансляций, технологии Chromecast и видеосервиса YouTube.

Также отмечается обновление ряда сторонних библиотек, в том числе для устранения некоторых проблем в безопасности программы. Другие изменения этого выпуска направлены на исправление различных ошибок и недоработок, касающихся Chromecast, YouTube, Direct3D 11 и отрисовки субтитров.